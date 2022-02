Energa wspiera dzieci i doposaża bibliotekę

Pracownicy Energi pomogli urządzić w klubie kącik czytelniczy i zorganizować zbiórkę książek dla podopiecznych klubu bokserskiego Brzostek Top Team w ramach wolontariatu pracowniczego. W sumie do klubowej biblioteki trafiło niemal 300 tytułów i tyle samo zabawek.

Inicjatywa jest kontynuacją wspieranego przez Energę projektu "Od wykluczenia do powodzenia" (fot. mat. pras.)

Stowarzyszenie Brzostek Top Team z Gdańska prowadzi zajęcia wychowania fizycznego w formie treningów bokserskich dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz szkół podstawowych.

Stowarzyszenie współpracuje z firma Energa. W 2021 roku, w ramach współpracy, powstał projekt „BTT Boxing Team. Od wykluczenia do powodzenia”, który włącza w cykliczne zajęcia bokserskie dzieci i młodzież również dzięki pracy streetworkerów.

- Dzieci i młodzież przychodzą do klubu Brzostek nie tylko na treningi. Często spędzają tu długie godziny, chcąc pobyć wśród rówieśników w spokojnym i przyjaznym dla siebie miejscu, w którym zawsze są mile widziane i mogą liczyć na pomoc – wyjaśnia kierownik wydziału ESG w firmie dr Alina Skorb-Gała. - Dlatego nasi pracownicy, którzy poznali to miejsce dzięki projektowi „Od wykluczenia do powodzenia”, tak chętnie włączyli się w zbiórkę, czego efektem były kartony pełne książek i zabawek.

Biblioteka mieści się w budynku klubu bokserskiego Brzostek TT w Gdańsku. Środki uzyskane z Programu Wolontariatu Pracowniczego w Grupie Orlen pomogły w zakupie m.in. metalowych regałów na książki i zabawki oraz miękkich poduch do siedzenia, które zostały wyłożone na pomalowanych przez wolontariuszy paletach.

Kącik czytelniczy funkcjonuje na zasadzie bookcrossingu, czyli bezpłatnego przekazywania książek, które następnie pozostawiane są w miejscach publicznych, aby mogły przeczytać je kolejne osoby. Dzieci i młodzież mogą tu w spokoju poczytać lub zabrać książkę do domu. Ta sama zasada dotyczy pozostawionych zabawek – maskotek, gier czy puzzli.

