Enea zachęca do aktywności fizycznej

Grupa Enea ruszyła z kampanią społeczną zachęcająca do ruchu. W czasie pandemii każde takie działanie jest na wagę złota, bowiem pracując z domu wielu z nas zyskało więcej ciała.

Autor: KDS

• 20 sie 2021 15:47





Na liście miast i gmin, na rzecz których można zbierać punkty są wybrane miejscowości z terenu działania Grupy Enea (fot. unsplash.pl)

Właśnie rozpoczęło się wielkie sportowe przedsięwzięcie Enei. Firma zaprasza wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzać czas i zmieniać na lepsze swoje najbliższe otoczenie.

Chętni będą „zbierać kilometry” na rzecz wybranych miast i gmin z terenu działania Grupy Enea.

Tymczasem problem z nadmierną wagą w czasie pandemii stał się wyjątkowo palący. Aż 44 proc. Polaków przytyło na home office.

By dołączyć do kampanii „Razem ruszamy do stołu”, nie trzeba być sportowcem startującym w profesjonalnych zawodach. Wystarczy się ruszać, bo w rywalizacji liczy się każda aktywność na nogach lub na kołach: spacerowanie, wędrówki, bieganie, jazda na rowerze, jazda na rolkach, hulajnodze czy nordic walking. W akcji może wziąć udział każdy w wieku powyżej 16 lat. Zebrane kilometry będą przeliczane na punkty.

Do wygrania jest 10 profesjonalnych stołów do tenisa, które będą dostępne dla mieszkańców zwycięskiej gminy lub miasta oraz ponad sto indywidualnych nagród sportowych, wśród nich hulajnogi elektryczne i zestawy do gry w tenisa stołowego.

– Do zorganizowania akcji zainspirowała nas ambasadorka naszej marki Natalia Partyka, która jest znaną i utytułowaną zawodniczką i mimo swojej niepełnosprawności rywalizuje i wygrywa z rywalkami w pełni sprawnymi. Poza licznymi tytułami w polskim sporcie, jest też wielokrotną złotą medalistką igrzysk paraolimpijskich. Ta niezwykła olimpijka motywuje nas do działania i osiągania sukcesów również w trudnych warunkach, a dla społeczeństwa stanowić może doskonały wzór do naśladowania – podkreśla Joanna Mularczyk, kierowniczka Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Enei.

Grafika: Enea

Na liście miast i gmin, na rzecz których można zbierać punkty, są wybrane miejscowości z terenu działania Grupy Enea z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. By zbierać punkty, aktywności można podejmować na terenie całej Polski. Akcja potrwa do 24 września. Do udziału w niej potrzebna jest darmowa aplikację Activy, dostępna na platformach Google Play oraz App Store. Uczestnicy muszą również wskazać gminę lub miasto, dla którego będą gromadzić kilometry.

- Wraz z naszą ambasadorką Natalią Partyką chcemy promować sport i zdrowy tryb życia, jednocześnie integrując społeczności. Kluczowymi elementami naszej kampanii społecznej są wspólnota oraz zdrowie. Nagradzamy bowiem wspólną aktywność, zachęcamy do regularnego ruchu w większym gronie osób, co przyniesie korzyści nie tylko uczestnikom wyzwania, ale również całym lokalnym społecznościom. Zapraszam do włączenia się w akcję razem z rodziną i przyjaciółmi, bo każdy kilometr ma znaczenie – dodaje Anna Lutek, dyrektor Departamentu Public Relations i Komunikacji Enei. Otyły jak pracownik Warto zaznaczyć, że w czasie pandemii oraz konieczności pracy zdalnej, wzrosła liczba osób z problemem otyłości. Dlatego ruch dziś jest na wagę złota. Z badania Dailyfruits „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków” wynika, że aż 44 proc. Polaków przytyło na home office. Najwięcej (39 proc.) między 4 a 6 kg. Blisko co trzeci pracownik (31 proc.) przyznał, że zajadał stres w czasie pandemii. W naszym badaniu widać wyraźną korelację między samopoczuciem pracownika na home office a jego odżywianiem. Badanie ujawniło, że u osób odczuwających podczas pracy zdalnej negatywne emocje, jak przygnębienie czy samotność, masa ciała zwiększała się znacznie częściej niż u pozostałych. To pokazuje, jak ważne jest wsparcie pracodawcy w zadbaniu o kondycję psychiczną pracowników, aby czuli zainteresowanie z jego strony i przynależność do organizacji – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits. Również wyniki badania Medicovera „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020” potwierdzają, że tylko mniej niż połowa pracowników ma prawidłowe BMI (relacja wagi do wzrostu). Ponad połowa zatrudnionych ma nadwagę, a co piąty mężczyzna i co dziesiąta kobieta to osoby otyłe. Tylko 34 proc. pracowników i niemal dwukrotnie więcej pracownic (61 proc.) ma prawidłową masę ciała. Waga wzrasta wraz z wiekiem – największe problemy mają pracownicy obojga płci po 65. roku życia, ale problem narasta zdecydowanie wcześniej, już po 40. roku życia.

