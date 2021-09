Empik wprowadza ciche godziny

Z myślą o osobach w spektrum autyzmu oraz ich bliskich, Empik wprowadził ciche godziny we wszystkich salonach. Będą obowiązywać we wtorki ( 11:00-13:00) i w czwartki (19:00-21:00)

Empik wprowadził ciche godziny we wszystkich salonach (fot. mat. pras.)

Z danych WHO wynika, że w Polsce spektrum autyzmu (ASD) występuje u 1 na 100 mieszkańców, co oznacza blisko 400 tysięcy osób. ASD może objawiać się między innymi różnicami w zakresie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji czy uczenia się. Szczególnie dużą barierą w codziennym funkcjonowaniu są nadmierne bodźce, takie jak głośna muzyka, mocne oświetlenie, hałas czy tłok.

W trosce o tych, którym nadmiar i natężenie bodźców utrudniają zakupy, sieć Empik zadecydowała o wyłączeniu muzyki i komunikatów głosów na dwie godziny, dwa razy w tygodniu. Ponadto osoby w spektrum autyzmu będą mogły skorzystać z pierwszeństwa obsługi po zgłoszeniu się do doradcy.

- Jako firma odpowiedzialna społecznie od lat działamy na rzecz zmniejszania nierówności społecznych. Nawiązanie współpracy z największą fundacją w kraju działającą na rzecz pomocy i poprawy funkcjonowania osób w spektrum autyzmu oraz ich rodzin jest dla nas kolejnym krokiem, który realizujemy pod hasłem: „Empik zawsze otwarty”. Muzyka czy komunikaty głosowe w sklepach to elementy, na które większość z nas nie zwraca uwagi. Jednak dla osób w spektrum autyzmu mogą być barierami w codziennym funkcjonowaniu i sprawiają, że zakupy stają się ogromnym wyzwaniem. Ciche Godziny stanowią dla nich istotne udogodnienie i tworzą przyjazną przestrzeń do zakupów - wyjaśnia Monika Marianowicz, menadżer ds. PR&CSR w Empiku.

Ciche godziny zaczęły obowiązywać we wszystkich salonach Empik od 23 września. Muzyka i komunikaty zostaną wyłączone w każdy wtorek od 11:00 do 13:00 oraz w czwartki od 19:00 do 21:00.

Dodatkowo Empik przekazał wszystkim pracownikom materiały edukacyjne przygotowane przez Fundację JiM (partnera inicjatywy) aby jeszcze wzmocnić zrozumienie wewnątrz organizacji, czym jest spektrum autyzmu a także obalić mity z nim związane.

Ukłon w kierunku osób ze spektrum autyzmu wykonała też m.in. sieć Lidl Polska. Już w 2018 roku wprowadził w swoich sklepach godziny ciszy. Teraz regularnie przypomina o tym przedsięwzięciu. Godziny ciszy obowiązują też w hipermarketach Auchan, Carrefour, Stokrotka. Takie rozwiązanie obowiązuje również w Galerii Katowickiej, gdzie część sklepów zgodziła się również na przyciemnienie świateł na czas trwania godzin ciszy.

