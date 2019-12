Ekologia ważna dla firm i pracowników. Często to ona decyduje o atrakcyjności oferty

Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym mamy coraz większą świadomość wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi i działań, które pomagają zapobiec degradacji środowiska.

Według badania CBOS z 2018 r. aż 84 na 100 Polaków dostrzegło zagrożenia związane z ekologią. Najbardziej martwią nas kwestie zanieczyszczenia środowiska. Wśród respondentów nie ma zgodności w kwestii reakcji państwa na problemy ekologiczne, ale to nie powinno powstrzymać nas w walce o zachowanie dobrego klimatu planety.

Chociaż zmiana nawyków w codziennym życiu nie wymaga znaczących przygotowań, to przemodelowanie procesów produkcyjnych i logistycznych, wprowadzenie polityki określającej zasady współpracy z dostawcami i dopasowanie modelu biznesowego do założeń zrównoważonego rozwoju jest skomplikowanym projektem - zwłaszcza dla międzynarodowych korporacji. Nie dziwi zatem fakt, że ONZ już teraz nawołuje firmy do podjęcia odpowiednich kroków, które zmniejszą negatywny wpływ ich działalności na środowisko.

Biznes i przemysł mogą odegrać znaczną rolę w walce o klimat i środowisko naturalne. Szczególnie, że niemałą część dnia spędzamy w pracy, zamknięci w biurowcach, gdzie generujemy góry śmieci. Warto zatem wdrożyć odpowiednie ekorozwiązania w firmach.

- W największych aglomeracjach powstają całe dzielnice biurowe, „miasta w mieście”, gdzie pracują tysiące osób, które wykonując swoje obowiązki, mogłyby zadbać o środowisko. Warto zatem w każdym biurze podjąć działania, które zwiększą świadomość pracowników w kwestii zrównoważonego rozwoju firmy i wprowadzić ekologiczne rozwiązania. Niektórzy w pracy spędzają większość swojego dnia, dlatego tak istotne jest, by nie poprzestawać na odpowiednich rozwiązaniach tylko w domu i poza nim kontynuować proekologiczne postawy - mówi Magdalena Bernatowicz, ekspert Intrum.

Wprowadzenie do biura ekorozwiązań, pozwalających dbać o środowisko, nie jest wcale tak skomplikowane, jak mogłoby się pozornie wydawać. Poza tym, mają "skutki uboczne": wpływają pozytywnie na wizerunek danej firmy i generują oszczędności. Co zatem można zrobić?

- Wiele "zdrowych" nawyków, które z powodzeniem praktykujemy w domu, można wprowadzić do biur. Nawet małe i średnie przedsiębiorstwa generują dużą ilość nieczystości, dlatego segregacja śmieci to podstawa, nie tylko w domu. Poprzez odpowiednie gospodarowanie odpadami możliwe jest zwiększenie odzysku materiałów, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i energii. Dlatego warto wprowadzić do biur wytyczne dotyczące segregacji tego, co wyrzucamy do koszy i starać się zminimalizować produkowanie śmieci w swoim otoczeniu - podpowiada Magdalena Bernatowicz z Intrum.

Firmy wrażliwe na kwestie ekologiczne i etyczne

Wiele firm wprowadziło już rozwiązania, dzięki którym zyskały miano zrównoważonych biznesów, wrażliwych na kwestie ekologiczne i etyczne. Ten pozytywny trend ukierunkowany jest przede wszystkim na zatrzymanie zmian klimatycznych. Coraz więcej mówi się jednak o biznesowych korzyściach takiego przedsięwzięcia.

Podejście proekologiczne to bowiem – jak czytamy w raporcie Hays Poland – możliwość ograniczenia kosztów działalności firmy – wydatków związanych z zakupem energii, wyposażenia biur (m.in. papieru do drukowania) oraz odprowadzaniem ścieków. Organizacje coraz częściej nie tylko poszukują przestrzeni biurowej w budynkach umożliwiającej zaawansowaną segregację śmieci, ale również wykorzystują energię słoneczną i naturalne światło dzienne, oszczędzają zużycie wody i dopasowują tryb pracy klimatyzacji do aktualnego wykorzystania danej przestrzeni.

Energooszczędne, zrównoważone i dobrze zaprojektowane budynki niosą za sobą również wiele innych korzyści.

Jak wynika z badania Cornell University, cytowanego na łamach magazynu Hays Journal 18, zastąpienie sztucznego oświetlenia naturalnym światłem dziennym powoduje nawet 84-proc. spadek występowania wśród zatrudnionych takich dolegliwości, jak ból i zaczerwienienie oczu, ból głowy czy nieostre widzenie.

- Badania i obserwacje rynku dowodzą, że przestrzenie pracy wykorzystujące naturalne elementy, np. światło dzienne i roślinność, pozytywnie wpływają na samopoczucie zatrudnionych. W pracy spędzamy ogromną część dnia, więc przestrzeń, w której przebywamy, powinna oferować komfort i ułatwiać wykonywanie obowiązków - mówi Agnieszka Pietrasik, Executive Manager w Hays Poland.

- Biuro w sposób zrównoważony korzystające z zasobów naturalnych wpływa na samopoczucie zatrudnionych, a tym samym ich produktywność, co stanowi niezaprzeczalną korzyść również dla pracodawcy - wyjaśnia.

Oszczędności kosztowe, zwiększenie efektywności i zadowolenia pracowników z miejsca pracy to jednak nie jedyny argument biznesowy, przemawiający za prowadzeniem bardziej odpowiedzialnej działalności.

Etyka biznesu i poszanowanie środowiska coraz częściej stanowią bowiem istotny argument kształtujący decyzje konsumentów. Kupujący w rosnącym stopniu są przekonani, że firmy powinny angażować się w inicjatywy proekologiczne i brać odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki swojej działalności. Organizacje utożsamiane z zanieczyszczaniem środowiska lub niezrównoważonym wykorzystywaniem zasobów naturalnych są dziś narażone na utratę klientów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - pisze Hays Poland w raporcie.

Rekrutacja z ekologią w tle

Szczególnie wrażliwi na tę kwestię są przedstawiciele najmłodszych pokoleń. Jak wynika z badania Deloitte, zmiany klimatyczne stanowią jedną z głównych obaw milenialsów, aż 42 proc. respondentów rozpoczęło lub pogłębiło swoją relację z daną marką ze względu na przekonanie, że produkty lub usługi firmy mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Takie nastawienie przejawia się również w decyzjach zawodowych podejmowanych przez kandydatów. Młodzi pracownicy coraz częściej od miejsca pracy oczekują czegoś więcej niż atrakcyjnego wynagrodzenia.

- Przedstawiciele najmłodszego pokolenia częściej od pozostałych cenią sobie cel i sens wykonywanej pracy bardziej niż pozycję, pieniądze i inne korzyści materialne, wynikające ze współpracy z daną organizacją. Milenialsi chcą identyfikować się z kulturą organizacyjną i wyznawanymi przez firmę wartościami. Jeśli udaje się to osiągnąć, częstym skutkiem jest większe zaangażowanie i lojalność wobec pracodawcy. W obliczu wyzwań związanych z rekrutacją i podwyższoną rotacją stanowi to ogromną wartość dla firm - wyjaśnia Agnieszka Pietrasik.

Prowadzenie biznesu odpowiedzialnego społecznie jest dla wielu kandydatów solidnym argumentem za podjęciem współpracy z daną firmą. Co więcej, jak wynika z badań Hays Poland, kultura organizacyjna, w którą włącza się również etyka prowadzonej działalności, jest najważniejszym elementem wpływającym na satysfakcję z pracy lub jej brak.

To również powód, dla którego pracownicy decydują się na zmianę miejsca zatrudnienia. Jednocześnie biorąc pod uwagę, jak ważnym tematem są w debacie publicznej kwestie klimatyczne, stosunek firmy do działań proekologicznych dodatkowo zyskuje na znaczeniu.

- Kandydaci, którzy mogą wybrać ofertę pracy w firmie posiadającej skuteczną i zaawansowaną politykę przeciwdziałania degradacji środowiska lub propozycję współpracy z organizacją, która takiej polityki nie ma, bardzo często wybiorą pierwszą możliwość - mówi Pietrasik.

- Pracodawcy powinni wziąć to pod uwagę i dostosować się do nowych potrzeb komunikowanych przez kandydatów. W przeciwnym razie mogą stracić szansę na podjęcie współpracy ze specjalistami posiadającymi cenne i trudno dostępne kompetencje - dodaje.

Liczy się autentyczność w działaniu firm

Aby polityka odpowiedzialnego biznesu korzystnie wpływała na rekrutację i retencję pracowników, musi znajdować odzwierciedlenie w rzeczywistych działaniach organizacji. Firmy deklarujące swoje zaangażowanie w zapobieganie zmianom klimatycznym nie mogą wystawiać się na oskarżenia o tzw. greenwashing, czyli wywoływanie mylnego przekonania, że działają zgodnie z zasadami ekologii.

Tym samym organizacje, które świadomie wyolbrzymiają swoje zaangażowanie w prowadzenie zrównoważonego biznesu, nie tylko tracą zaufanie potencjalnych konsumentów, ale również kandydatów.

Autentyczność jest istotna również z innego powodu - pracownicy są w stanie zrobić więcej dla firmy, w której działania wierzą i z którymi się identyfikują. Duma z wykonywanej pracy jest bowiem nie tylko formą nagrody, ale też jednym z celów zawodowych.

Pracownicy przekonani o autentyczności deklaracji składanych przez pracodawcę są bardziej skłonni uczestniczyć w działaniach CSR firmy i wewnętrznych inicjatywach związanych np. z ograniczeniem produkcji śmieci czy oszczędzaniem energii w miejscu pracy, a także przyjmować rolę ambasadora marki i organizacji jako uczciwego pracodawcy - czytamy w raporcie. - Niezbędne jest jednak zbudowanie przekonania wśród zatrudnionych, że ich zaangażowanie w działania proekologiczne - tak w miejscu zatrudnienia, jak i w życiu prywatnym - jest ważne i niezbędne do poprawy kondycji środowiska naturalnego.

- Jeśli skutecznie zaangażujemy pracowników w projekty proekologiczne, to w rezultacie możemy się spodziewać wzrostu całkowitej aktywności firmy w tym obszarze. Zatrudnieni samodzielnie wychodzą z inicjatywami, proponując uczestnictwo w wolontariacie i autorskie projekty edukacyjne, które mają za zadanie promowanie odpowiednich postaw wśród współpracowników - mówi Agnieszka Pietrasik z Hays Poland.

- Nie będzie to jednak możliwe bez wsparcia kadry zarządzającej, która powinna nadawać kwestiom klimatycznym odpowiedni priorytet - dodaje.