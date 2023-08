E.ON wspiera akcję Ultrakrew

Fundacja E.ON w Polsce kolejny raz dołącza do ogólnopolskiej akcji społecznej Ultrakrew, by promować honorowe krwiodawstwo. Członkowie Fundacji, w tym pracownicy firm takich jak E.ON Polska, wezmą udział w aktywnościach sportowych i inicjatywach, które towarzyszą kampanii.

W tym roku Fundacja E.ON w Polsce weźmie udział w dwóch wydarzeniach zorganizowanych przez Ultrakrew - oba odbędą się pod koniec okresu wakacyjnego, w krótkim odstępie czasowym, co pozwoli podkreślić istotę oddawania krwi osobom potrzebującym. Współpraca Fundacji będzie skierowana na dwie akcje - Bieg "Razem w górę" oraz urządzenie punktu krwiodawstwa na terenie Powiśla.

W ostatni piątek wakacji (25 sierpnia) w godzinach od 9 do 13 mobilny pojazd do oddawania krwi - krwiobus - ponownie stanie przed siedzibą E.ON Polska przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 41. Wszystkie procedury i badania konieczne do przystąpienia do oddawania krwi zostaną przeprowadzone na miejscu, a każdy chętny będzie mógł wziąć udział w akcji.

Aby wziąć udział w akcji oddawania krwi, trzeba spełnić kilka kluczowych warunków. Wiek od 18 do 65 lat i waga powyżej 50 kg są niezbędne. Ważny jest także brak poważnych chorób przewlekłych. W dniu przed oddaniem krwi zalecane jest wypicie dwóch litrów płynów i zapewnienie sobie odpowiedniego snu.