Dostarczają gaz do 7 milionów klientów. Kluczem jest 11,5 tys. pracowników

Polska Spółka Gazownictwa dostarcza gaz do około siedmiu milionów klientów w Polsce. Jest także największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu. Kluczem w sprawnym działaniu firmy jest jej 11,5 tys. pracowników spółki.

PSG to kluczowa spółka zapewniajaca dostep do gazu (Fot. mat. pras.)

Co roku firma zatrudnia ponad pół tysiąca nowych pracowników.

Polska Spółka Gazownictwa oferuje zarobki wyższe od niż polska średnia.

Oprócz pensji pracownicy PSG mogą liczyć na inne, dodatkowe benefity.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie kraju bez sprawnej sieci gazowej. W końcu to jedno z podstawowych mediów we współczesnej cywilizacji. Za bezpieczne dostawy gazu do naszych domów odpowiadają tysiące pracowników PSG na bardzo różnych stanowiskach.

Ponad pół tysiąca zatrudnianych rocznie

Ze względu na specyfikę działalności PSG aż 85 proc. załogi to pracownicy z obszaru technicznego, pozostałą część stanowią pracownicy administracyjni.

- Okres pandemii pokazał nam, że potrafimy efektywnie pracować w formule zdalnej. Jestem przekonana, że część wypracowanych rozwiązań zostanie z nami na dłużej. Na niektórych stanowiskach praca zdalna okazała się nawet efektywniejsza niż w formule stacjonarnej. Pracownicy docenili atuty pracy zdalnej, zyskując czas dla siebie i rodziny. W dobie pandemii nauczyliśmy się również prowadzić rozmowy rekrutacyjne z kandydatami w formule on-line. Spółka prowadzi stosunkowo dużo procesów rekrutacyjnych, bo prawie tysiąc roczne, więc ta formuła zdała egzamin. W 2021 r. zatrudniliśmy z rynku aż 589 osób. Ta liczba nowo zatrudnionych utrzymuje się średnio co roku – mówi Agnieszka Wieliczko, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

W strukturze zatrudnienia przeważają pracownicy na stanowisku montera sieci i instalacji gazowych, którzy stanowią aż 40 proc. całej załogi i zatrudnieni są w 176 gazowniach zlokalizowanych we wszystkich województwach kraju. Średnia wieku tych pracowników wynosi jednak ponad 50 lat. Z powyższych względów to właśnie na to stanowisko spółka prowadzi najwięcej rekrutacji na terenie całej polski, a w szczególności w oddziałach w Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu.

Najczęstszymi powodami, dla których ogłaszamy rekrutacje są odejścia pracowników na emerytury lub konieczność zwiększenia załogi z uwagi na rozwój działania danej jednostki terenowej. Od kandydatów na monterów sieci i instalacji gazowych wymagamy wykształcenia minimum zawodowego oraz posiadania uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci.

Polska Spółka Gazownictwa ceni sobie sobie szczególnie tych kandydatów, którzy mają już doświadczenie zawodowe w pracy o podobnym profilu specjalizacji, niemniej jest również otwarta na osoby, które dopiero zdobywają doświadczenie. Oferuje im możliwość rozpoczęcia drogi zawodowej na stanowisku aplikanta, który po zdobyciu doświadczenia i wiedzy ma możliwość awansu na stanowisko montera sieci i instalacji gazowych. Praca na tym stanowisku polega przede wszystkim na wykonywaniu prac eksploatacyjnych na sieciach i instalacjach gazowych, wymianach gazomierzy, reagowaniu na zgłoszenia, a w ramach Pogotowia Gazowego na usuwaniu awarii. Oczywiście możliwa jest dalsza ścieżka kariery zawodowej poprzez mistrza sieci instalacji gazowych po kierownika gazowni. Dodatkowe benefity Spółka nie ukrywa, że jako odpowiedzialny pracodawca docenia pracę i zaangażowanie swoich pracowników, bowiem to oni są bardzo cennym kapitałem firmy. Dlatego spółce zależy, by pracownicy byli zmotywowani i czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy. Poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownicy mogą zatem liczyć na szereg dodatkowych benefitów, takich jak premia miesięczna, premia kwartalna, barbórka będąca zarówno dniem wolnym od pracy, jak i dniem wypłaty 13-stej pensji, nagroda roczna uzależniona od wyników finansowych spółki, nagroda jubileuszowa czy świadczenia okolicznościowe z okazji świąt. To jednak nie koniec - w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można w PSG korzystać z dofinansowania do wypoczynku lub aktywności kulturalnej czy sportowo-rekreacyjnej. O tym, że warto podjąć zatrudnienie w Polskiej Spółce Gazownictwa najlepiej może świadczyć poziom średniego wynagrodzenia całkowitego brutto pracownika PSG, które jest o ponad 2 tys. zł wyższe niż średnie wynagrodzenie całkowite brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (zgodnie z danymi GUS). Zdrowie ważne w takiej pracy Szczególną uwagę spółka przykłada do wsparcia rodzin, oferując dofinansowanie wypoczynku dzieci, żłobków i przedszkoli, świadczeń pieniężnych takich jak wózkowe, tornistrowe, mikołajkowe oraz dostęp do szkoleń z pierwszej pomocy pediatrycznej w ramach Programu Rodzice w PSG. Spółka szczególnie dba o zdrowie pracowników i zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Kluczowe jest też wsparcie zatrudnionych w ich aktywności fizycznej, stąd PSG za jedne z kluczowych benefitów uważa dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach oraz pakiety kart sportowych. Pracodawca, myśląc również o przyszłości swoich pracowników, w pełni finansuje Pracowniczy Program Emerytalny, co nie jest często spotykane na rynku pracy. - „Przyjazne i stabilne miejsce pracy” to określenie, które najlepiej charakteryzuje spółkę – mówi Agnieszka Wieliczko. Nic więc dziwnego, że PSG może pochwalić się 3-krotnie niższym w porównaniu z rynkiem wskaźnikiem rotacji i 3-krotnie dłuższym niż w firmach na rynku stażem pracy pracowników spółki. - W strukturze zatrudnienia w spółce przeważają pracownicy pracujący w niej powyżej 25 lat. Około 90 proc. zatrudnionych jest związanych ze spółką na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. - Bardzo często praca w PSG jest dla naszych pracowników pierwszym i ostatnim miejscem pracy. To pokazuje, że spółka jest stabilnym i rozwojowym miejscem pracy oraz sprzyja budowaniu relacji pomiędzy pracownikami” – dodaje Wieliczko. Ułatwienia dla pracowników Szukając rozwiązań dogodnych dla zatrudnionych i możliwych do wdrożenia w PSG, wprowadzono również na wielu stanowiskach system czasu pracy określany jako ruchomość swobodna pracownicza. Oznacza ona możliwość rozpoczęcia pracy w przedziale godzin między 6:30 a 8:30 i zakończenia jej odpowiednio po 8 godzinach. Dzięki temu pracownik sam decyduje, o której godzinie w danym dniu rozpoczyna i kończy pracę, dzięki czemu łatwiej jest mu zorganizować załatwienie spraw. Spółka dba również o rozwój kompetencji pracowników. Mogą oni liczyć na dofinansowanie do studiów, szkoleń, kursów zawodowych oraz konferencji branżowych. Bardzo prężnie funkcjonującymi inicjatywami są Program Mentoringu oraz Akademia Trenera Wewnętrznego. Zarówno w jednym, jak i drugim programie to pracownicy dzielą się wiedzą z innymi Pracownikami. Mentorami i trenerami są osoby z ogromną wiedzą i doświadczeniem, którzy poszerzają kompetencje mniej doświadczonych pracowników. W ostatnim roku w ramach Akademii Trenerów odbyło się ponad 100 wewnętrznych szkoleń, w których udział wzięło blisko 1 000 pracowników PSG.

