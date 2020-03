Domowa edukacja z Tauronem: specjalny kanał i scenariusze lekcji online

Pierwsze trzy filmy, które można zobaczyć na kanale to: „Skąd się bierze prąd?”, dedykowany dzieciom z klas 1-3, „Przewodzi, nie przewodzi?” dla klas 7-8 oraz „Co to jest prąd?” - przeznaczony dla klas 4-6.

Grupa Tauron w ten sposób chce pomóc uczniom i nauczycielom w edukacji prowadzonej w sieci w czasie, lekcje prowadzone są przez internet - mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Energetyczna edukacja trafia bezpośrednio do dzieci i ich opiekunów w domach poprzez kanał na YouTube.

„Skąd się bierze prąd” to energetyczny elementarz. Film w przystępny sposób pokazuje, jak powstaje energia elektryczna, a także drogę jej przesyłana siecią energetyczną z elektrowni do domów i szkół. Tłumaczy podstawowe pojęcia i przestrzega przed zabawą w pobliżu urządzeń energetycznych.

„Przewodzi, nie przewodzi” to film dedykowany starszym dzieciom, nawiązujący do zjawisk fizycznych, znanych im ze szkoły. Daje wskazówki, jak w prosty sposób sprawdzić, czy materiał jest przewodnikiem czy izolatorem. Przykładowo, pokazuje uczniom, do której grupy należy kamień lub piasek i czy ich wilgotność ma znaczenie przy przewodzeniu prądu. Przedstawia proste i ciekawe doświadczenia, a wnioski z nich płynące dotyczą bezpiecznego korzystania z elektryczności.

Kolejny film mówi o tym, jak zbudowane są atomy i czym jest ładunek elektryczny. Te informacje pozwalają wytłumaczyć, jakim zjawiskiem fizycznym jest prąd elektryczny. Uczniowie zobaczą także, jak można wytworzyć piorun w laboratorium.

Rodzinne eksperymentowanie

Na kanale znajdują się również filmy z udziałem pracowników Taurona podpowiadające, jak w gronie rodzinnym spędzać czas w sposób ciekawy i pożyteczny. W rodzinnej serii edukacyjnej występuje Piotr Niewęgłowski, pracownik Tauron Dystrybucja z 40-letnim stażem, który ze swoimi wnukami, Dorotką i Marcinem, prezentuje proste zabawy ilustrujące dwa zjawiska fizyczne. „Magiczna puszka” przybliża dzieciom zjawisko elektryzowania przez tarcie i przez indukcję, a „Magnetyczny tor przeszkód” tłumaczy, czym jest i jak działa magnes.

Tauron proponuje nauczycielom i rodzicom m.in. gotowe scenariusze lekcji (fot. mat. pras. Tauronu) - Filmy do tej pory były częścią naszej platformy e-learningowej „Bezpieczniki Taurona”, z której korzystali głównie nauczyciele podczas lekcji w szkole. Zainteresowanie tą formą edukacji było bardzo duże, bo na platformie mamy zarejestrowanych ok. 1700 nauczycieli i prawie 250 szkół z całej Polski – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy Tauron Dystrybucja. - Materiały te już wcześniej zostały bardzo dobre ocenione przez nauczycieli - otrzymaliśmy wiele pozytywnych sygnałów zwrotnych, świadczących o tym, że dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądają te produkcje i potrafią później wytłumaczyć zjawiska w nich prezentowane - dodaje Groń. Czytaj też: Cisco przekazuje 225 milionów dolarów na walkę z koronawirusem Wspólne rodzinne eksperymentowanie pokazuje, że przy pomocy zwykłych domowych gadżetów można rozbudzić w dzieciach ciekawość do odkrywania nowych zjawisk i nauki. Filmy są krótkie, trwają niewiele ponad 2 minuty. Dla dorosłych, którzy będą przeprowadzać ćwiczenia fizyczne razem z dziećmi, na końcu każdego filmu przygotowana jest plansza z objaśnieniem zjawiska. W ramach prowadzonej od kilku lat akcji „Bezpieczniki Taurona” działa platforma edukacyjna, na której nauczyciele znajdą wiele materiałów dotyczących energii elektrycznej i innych zjawisk fizycznych, a także m.in. gotowe scenariusze lekcji.