DHL przesadza pracowników na rowery

DHL Parcel wykonuje kolejny krok w realizacji polityki DHL GoGreen, której celem jest osiągnięcie zerowej emisji do 2050 r. Do biur firmy w całej Polsce trafiło 60 rowerów z napędem elektrycznym.

Autor: jk

• 19 lis 2021 16:27





Dotychczas jednoślady były już wykorzystywane testowo przez kurierów DHL (Fot. mat. pras.)

Wdrożenie rowerów elektrycznych do użytku przez pracowników to kolejny krok w realizacji polityki DHL GoGreen. Dotychczas jednoślady były już wykorzystywane testowo przez kurierów DHL, umożliwiając im ekologiczne doręczanie przesyłek i poruszanie się po mieście bez spalin, wibracji i hałasu.

Rowery są również doskonałą alternatywą dla samochodów ze względu na możliwość łatwego dotarcia w miejsca trudno dostępne, a także w strefy zeroemisyjne. Sprawdza się doskonale również w okresach, gdy w miastach odbywają się wydarzenia o dużej skali, wiążące się z intensyfikacją ruchu drogowego lub jego ograniczeniami.

- Udostępniliśmy pracownikom rowery elektryczne, by mogli je przetestować i przekonać się do takiego rozwiązania np. w kontekście dojazdu do pracy. Rowery pozwalają uniknąć korków i skracają czas poszukiwania wolnego miejsca parkingowego, a przy tym pomagają dbać o formę. Dzięki elektrycznemu napędowi możemy pokonać większe odległości i sami decydować, jakiego zakresu wspomagania potrzebujemy w trasie - mówi Magdalena Bugajło, dyrektor ds. komunikacji marketingowej i PR w DHL Parcel.

Rowery, w ramach usługi wynajmu długoterminowego, dostarczyła firma Arval (Fot. mat. pras.)

- Do niedawna mobilność w przedsiębiorstwach kojarzona była wyłącznie z samochodami służbowymi. Jednak to podejście szybko się zmienia, szczególnie w przypadku firm zlokalizowanych w większych miastach, gdzie na niewielkie odległości łatwiej i szybciej poruszać się rowerem niż szukać miejsc do pozostawienia samochodu. Rowery, szczególnie te z napędem elektrycznym, to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie biznesu na alternatywne formy mobilności - mówi Robert Antczak, dyrektor generalny Arval Service Lease Polska - firmy wynajmującej pojazdy z pełną obsługą.

Jak pokazują wyniki tegorocznego Barometru Flotowego Arval Mobility Observatory, w ciągu trzech lat w niemal połowie flot w Polsce mogą pojawić się rowery lub inne rozwiązania związane z mikromobilnością, z czego 17 proc. badanych firm już je wdrożyło.

