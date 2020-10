DB Cargo Polska: kolej to najbardziej przyjazny dla środowiska środek transportu

Zapewnienie możliwości korzystania ze zrównoważonego łańcucha dostaw to cel, jaki przyświeca spółce kolejowej DB Cargo Polska. Firma przypomina, że w całym miksie transportowym kolej emituje niecały procent gazów cieplarnianych. Dodatkowo ruch kolejowy jest jednym z najbezpieczniejszych.

- Prezentując swoje działania w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju, chcemy zwrócić uwagę na najistotniejsze kwestie związane z kształtowaniem zrównoważonego transportu i orientację na cele środowiskowe - mówi Katarzyna Marciniak, dyrektor biura zarząd i komunikacji DB Cargo Polska.

Jak dodaje, tworzenie zeroemisyjnego transportu to w całej, międzynarodowej Grupie DB Cargo to nie tylko przejaw podążania za światowymi trendami, ale ważny wskaźnik zdefiniowany w strategii firmy, która koncentruje się na oferowaniu usług nie tylko gwarantujących wzrost, ale także dających klientom możliwość korzystania ze zrównoważonego łańcucha dostaw.

Firma przypomina, że kolej to obecnie najbardziej przyjazny dla środowiska środek transportu. Każda tona ładunku przewożona koleją zmniejsza emisję CO2 o 80 proc., w porównaniu do transportu drogowego. Dlatego DB Cargo Polska tak mocno promuje wdrażane rozwiązania, będąc przekonanym o słuszności ich wyboru.

- W całym miksie transportowym kolej emituje niecały procent gazów cieplarnianych. Dodatkowo ruch kolejowy jest jednym z najbezpieczniejszych. Ilość wypadków na kolei stanowi zaledwie promile wszystkich zdarzeń w transporcie. Zmienia się także kwestia rynku pracy w sektorze kolejowym. Dzisiaj branża charakteryzuje się niezwykłą dynamiką rozwoju, oferując wiele możliwości swoim pracownikom. O przewadze kolei nad innymi gałęziami transportu można mówić zatem na wielu płaszczyznach - przekonują przedstawiciele firmy.

Zwrot ku dbaniu o środowisko widać w wielu płaszczyznach funkcjonowania firm. Dziś już wiadomo, że rozwój gospodarki nieuwzględniający konsekwencji dla środowiska naturalnego jest dzisiaj niemożliwy. Decydują o tym nie tylko liczne regulacje i normy środowiskowe, ale - co ważniejsze - silna presja społeczna na biznes, aby brał odpowiedzialność za stan globalnego ekosystemu.

Co robią firmy, by uwzględnić to w swoim funkcjonowaniu? Jedne, tak jak DB Cargo przekonują do postawienia na ekologiczny środek transportu na ogromną skalę, inne na nieco mniejszą. Na przykład latem 2017 gdańska grupa GPEC uruchomiła dla swoich pracowników wypożyczalnie rowerów. Mogą z nich korzystać zarówno w godzinach pracy, jak też w czasie wolnym. Co więcej, by zachęcić do przesiadki z samochodów czy komunikacji miejskiej na jednoślad stworzyła specjalna grę.

- Specjalna aplikacja pozwala gromadzić punkty za dojazd do pracy rowerem i wymieniać je na nagrody takie jak, bony na masaż, rodzinne bilety na różne atrakcje, w tym koncerty, czy vouchery do perfumerii lub sklepów sportowych - mówił o pomyśle Marek Mikucki, kierownik działu personalnego w Grupie GPEC.

W kwietniu 2018 firma P&G, która w portfolio ma m.in. takie marki, jak Always, Ambi Pur, Gillette, Head & Shoulders, Oral-B, Pampers czy Pantene, ogłosiła plany zrównoważonego rozwoju, które zamierza wcielić w życie do 2030 roku.

Koncentruje się w nich na kwestii odpadów z tworzyw sztucznych. M.in. do 2030 roku wszystkie 20 wiodących marek P&G zamieni opakowania na takie, które są w 100 proc. przeznaczone do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Warto tu przypomnieć, że w obszarze uzyskiwania wartości z odpadów prym wiodą polskie fabryki firmy, które już w 2014 r. jako drugie na świecie spośród wszystkich lokalizacji, gdzie działa koncern, osiągnęły status Zero Odpadów na Wysypiska, poddając 100 proc. odpadów przemysłowych recyklingowi lub przetworzeniu na energię. Należą one do 85 proc. fabryk, które osiągnęły ten cel.