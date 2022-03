Dali dach nad głową 7 tys. Ukrainek. Teraz otwierają restaurację

Grupa Arche otwiera restaurację „Garmaż od Ukrainek” w Warszawie. Będzie zatrudniała sześć Ukrainek, które przybyły niedawno do Polski.

Autor: jk

• 24 mar 2022 12:26





„Garmaż od Ukrainek” mieści się przy ulicy Kijowskiej 1 w Warszawie (Fot. mat. pras.)

„Garmaż od Ukrainek” mieści się przy ulicy Kijowskiej 1 w Warszawie. Będzie można w nim skosztować na miejscu lub zabrać ze sobą na wynos specjały kuchni domowej - ukraińskiej i polskiej. Restauracja będzie otwarta od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 18:00.

Grupa Arche planuje otwarcie kolejnych, podobnych punktów. Zamierza również dystrybuować w swoich hotelach produkty wytwarzane przez panie z Ukrainy.

Grupa Arche, specjalizująca się w usługach hotelowych, już od samego początku angażuje się w pomoc osobom przybyłym z ogarniętej wojną Ukrainy. Udostępniła do tej pory już około 7 tys. miejsc noclegowych w swoich obiektach. To właśnie wśród mieszkanek hotelu została przeprowadzona rekrutacja personelu restauracji. Obecnie Arche przygotowuje również inne obiekty na pobyty długoterminowe dla uchodźców.

Dotychczas Arche przeznaczyło na pomoc 5 milionów złotych.

Fundusz pomocy Ukrainie

Arche to jedna z wielu firm, które aktywnie włączyły się w pomoc Ukraińcom. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uruchomiony został Fundusz Pomocy Ukrainie, na który już trafiają pieniądze.

Dodatkowo Personnel Service wraz z partnerami, Pracodawcami RP oraz Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, rozpoczął kampanię skierowaną do obywateli Ukrainy o aplikacji Workport, dzięki której mogą szybko znaleźć pracę oraz uzyskać inne formy wsparcia, ale także znaleźć darmowe miejsca noclegowe na terenie całej Polski.

104180.png

WorkPort to portal dedykowany imigrantom zarobkowym. Pozwala on użytkownikowi wybrać rodzaj pracy, skontaktować się z pracodawcą, nie wychodząc z domu wykupić ubezpieczenie, kupić bilet i przyjechać do kraju docelowego.

Oprócz tego użytkownik jeszcze w drodze może znaleźć zakwaterowanie na podstawie opinii innych użytkowników, założyć konto bankowe, na które będzie wpływać wynagrodzenie, a potem wysłać przelew międzynarodowy do rodziny i bliskich bezpośrednio przez aplikację.

Wpłat na cele humanitarne można dokonywać na następujące numery kont:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas:

PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych:

KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

