Czarne kobiety są o 90 proc. biedniejsze niż biali mężczyźni. Szokujący raport Goldman Sachs

Czarne kobiety w Ameryce zgromadziły o ponad 90 proc. mniejszy majątek niż biali mężczyźni mieszkający w tym kraju - podał we wtorek finansowy gigant Goldman Sachs. Dzień później ogłosił, że do 2030 roku zainwestuje 10 miliardów dolarów w rozwój czarnoskórych kobiet. Taki cel ma rozpoczęty przez bank projekt One Million Black Women.

Autor:KDS

• 11 mar 2021 13:56





Akcję wspierać będą czarnoskóre kobiety, takie jak była sekretarz stanu Condoleezza Rice i dyrektor generalna Walgreens ( WBA ) Rosalind G. Brewer. (Fot. Shutterstock)

Grupa Goldman Sachs ogłosiła nową inicjatywę, która ma zwiększyć równość rasową i poprawić sytuację życiową czarnoskórych kobiet w Ameryce.

Bank będzie współpracować z organizacjami i instytucjami kierowanymi przez czarne kobiety, aby przeznaczyć 10 miliardów dolarów w postaci bezpośredniego kapitału inwestycyjnego i 100 milionów dolarów w filantropia.

Akcję wspierać będą czarnoskóre kobiety, takie jak była sekretarz stanu Condoleezza Rice i dyrektor generalna Walgreens (WBA) Rosalind G. Brewer.

Przeprowadzone przez Goldman Sachs badanie na temat ekonomii czarnoskórych kobiet pokazało ogromną różnicę w zarobkach, która w latach 80. i 90. jedynie się powiększała. Obecnie zarabiają one o 15 proc. mniej niż białe kobiety i 35 proc. mniej niż biali mężczyźni. W latach 80. różnica zarobków między czarnymi i białymi kobietami wynosiła 5 proc. Z raportu wynika, że różnice występują na każdym etapie życia kobiet. Zaczynając od edukacji, przez dostęp do opieki zdrowotnej czy mieszkań, na pracy zawodowej kończąc. Przykładowo tylko 0,5 proc. czarnoskórych kobiet prowadzi własne firmy - biali mężczyźni są 24 razy bardziej skłonni do zakładania własnych interesów.

Black Womenomics szacuje, że zmniejszenie różnicy w zarobkach czarnoskórych kobiet może stworzyć 1,2 do 1,7 miliona miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych i zwiększyć roczny PKB tego państwa o 300 do 450 miliardów dolarów.

Badanie podkreśla również tę przepaść i dostarczyło informacji na temat obszarów, w które Goldman Sachs będzie inwestować w pierwszej kolejności - to mieszkalnictwo, opieka zdrowotna, dostęp do kapitału, edukacja, tworzenie miejsc pracy i rozwój siły roboczej, łączność cyfrowa i kondycja finansową.

- Czarnoskóre kobiety są w centrum naszej strategii inwestycyjnej, ponieważ wiemy, że kapitał ma moc wpływania na zmiany i wiemy, że czarnoskóre kobiety mają moc przekształcania społeczności. Jeśli uda się nam sprawić, by nasza gospodarka pracowała dla czarnoskórych kobiet, wszyscy na tym skorzystamy - powiedziała Margaret Anadu z Goldman Sachs.

