"Cyfrowa przyszłość Miedzi" – KGHM startuje z nowym programem edukacyjnym

Celem programu przygotowanego przez działający w KGHM zespół Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji jest zapewnienie rozwoju uczniów szkół ponadpodstawowych w zawodach, w których kompetencje cyfrowe są niezbędne.

- KGHM proponuje uczniom program, który pozwoli m.in. zwiększyć nasz wpływ na kształtowanie lokalnego rynku specjalistów IT. W takiej spółce jak KGHM wykorzystywanie technologii cyfrowych to już codzienność. Chcemy zachęcić młodych ludzi do odkrywania tego świata z nami. Uczestnicy projektu będą mieli szanse na wizyty w oddziałach spółki, praktyki czy staże - mówi prezes spółki Tomasz Zdzikot.

Zastępca dyrektora naczelnego COPI Adam Bugajczuk podkreśla, że program to korzyść dla wszystkich. - Zapewniamy uczniom nabycie specjalistycznych kompetencji zawodowych i możliwość powiązania teorii z praktyką. Mają szanse sprawdzić swoje umiejętności w realnych warunkach – mówi Bugajczuk.