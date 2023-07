CSR wykonaniu Makro Cash&Carry, czyli człowiek w centrum działań

- Jeżeli mówimy o strategii CSR, to mamy agendę, która składa się trzech obszarów. Pierwszym jest kultura jakości, drugi filar związany ze śladem wydzielanym do środowiska, czyli szeroko rozumiana odpowiedzialność za środowisko, w którym funkcjonujemy. Trzeci obszar to działania na rzecz podnoszenia świadomości społeczności lokalnych, w tym właśnie pracowników.

- Jesteśmy na rynku od 29 lat. Posiadamy certyfikaty ISO w zakresie higieny, sposobów działalności związanych z zachowaniem łańcucha temperaturowego oraz audytów jakościowych, które co roku odnawiamy. Myślę, że to właśnie jest jeden z elementów pokazujących naszą odpowiedzialność za drugiego człowieka i za naszych ponad 4000 pracowników. To zobowiązuje nas do ciągłego dbania o jakość we wszystkich możliwych obszarach.

A skoro pani pyta o człowieka, to powiem, że on w procesie pracy ma bardzo istotne znaczenie. Aktualnie zatrudniamy ponad 4000 pracowników. Z czego ponad pół tysiąca to ludzie, którzy pracują w tak zwanym polu sprzedaży. To są nasi przedstawiciele handlowi, kierownicy regionalni do spraw sprzedaży - zarówno dla gastronomii, jak i dla niezależnego klienta, który prowadzi biznes.

Wszystkich naszych pracowników charakteryzuje kilka cech. Staramy się odpowiadać na potrzeby naszych klientów, rozumieć, jak myślą, wiedzieć, co jest bardzo istotne z ich perspektywy, jak chcą realizować swoje misje zakupowe. I wiedząc to, robimy wszystko, by oni robiąc zakupy na naszych halach mogli to wszystko zaspokoić. I co najważniejsze, jednocześnie dbać o środowisko.

Kiedy ktoś kupuje u nas ryby, to ma pewność, że pochodzą one od wiarygodnych dostawców, regularnie przez nas audytowanych lub z połowów cerytfikowanych. To jest bardzo istotny element dbania o środowisko. Dbamy także o to, skąd czerpiemy surowce i w jaki sposób zaopatrujemy naszych klientów. To też jest bardzo ważne, cały proces dostawy wpływa na to, jaki ślad węglowy zostawiamy. Mamy odpowiednią flotę samochodową, chłodnie, odpowiednie pojemniki, które zapewniają to, że nasze produkty dotrą do odbiorców w sposób właściwy. Bezpieczeństwo żywności i dbanie o nie są elementem naszej kultury pracy.

Jesteśmy w trakcie wdrażania normy ISOF w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, gdzie jako jedna ze spółek grupy Metro zostaliśmy wybrani po analizie poziomu bezpieczeństwa pracy. W naszej firmie liczba wypadków przy pracy jest bardzo niewielka. W ciągu roku to zaledwie około 50 takich zdarzeń. Wynika to z wysoko postawionej poprzeczki w zakresie szkoleń i edukowania naszych pracowników na temat ryzyk. Zarówno tych zawodowych, jak i ryzyk związanych właśnie z jakością i bezpieczeństwem żywności. Co więcej, rozumiemy odpowiedzialność za środowisko jako coś, co przekłada się na nasz łańcuch dostaw. Dlatego staramy się eliminować w nim wszystko, co jest zbędne, np. opakowania.

Pracownicy coraz bardziej świadomi, rośnie ich zaangażowanie

Jak te działania wpływają na wasze relacje z pracownikami?

- Bardzo dobrze. Relacje z pracownikami oraz ich poziom zaangażowania sprawdzamy dwa razy w roku. Pytamy wtedy również o obszar związany z przywództwem. W tym celu przeprowadzamy specjalne badanie. I właśnie jesteśmy po fali majowej, więc mamy bardzo świeże wyniki.

Co wykazały?

- Po pierwsze ponad 87 proc. naszych pracowników wzięło udział w badaniu. To już jest bardzo duży sukces, bo dowodzi, że chcą rozmawiać. Po drugie, pracownicy oceniają wszystkie elementy wysoko. Wskaźnik zaangażowania jest na poziomie 72 proc., czyli ponad 2/3 załogi jest bardzo zadowolona z pracy MAKRO. Jeden z najwyższych wyników odnotowano w obszarze związanym z celem pracy – 88 proc.

Chciałam zapytać o jeden kluczowy w dzisiejszych czasach wątek – środowisko. Jakie plany macie w tym zakresie?

- Mówiłam już o certyfikowanych połowach ryb, co jest bardzo ważne. Ale dbamy też o to, jak duży zostawiamy ślad węglowy. Spojrzeliśmy na nasze hale i zainwestowaliśmy w zmiany. To m.in. remodeling lad chłodniczych, gdzie wprowadziliśmy program FEP, czyli Freon Exit Program. Aktualnie funkcjonuje on w 70 proc. naszych sklepów, a będzie w kolejnych. Polega na tym, że do chłodzenia stosujemy technologię, która jest bez freonowa, czyli zdrowsza dla środowiska.

Bardzo wiele osób, które aplikuje do nas już podczas rozmów rekrutacyjnych przyznaje, że miło kojarzy naszą markę - mówi Katarzyna Kosel (fot. Shutterstock)

Kolejny temat to wymiana opakowań. Sztandarowym produktem w gastronomii są zioła. Już w 2018 roku zadaliśmy sobie pytanie w jaki sposób możemy sprawić, by sprzedawcy przestali otrzymywać od nas zioła dostarczane w foliach. Proszę uwierzyć, że znaleźliśmy rozwiązanie. W tej chwili zioła pakujemy do papieru lub specjalnego materiału, który nadaje się do kompostowania.

Postawiliśmy również na oświetlenie LED, które zdecydowanie zmniejsza ilość pobieranej energii. Stosujemy też system odzyskiwania energii.

Wprowadziliśmy elektryczne wózki widłowe, które zasilane są energią słoneczną. Powoli wymieniamy naszą flotę samochodów dostawczych na elektryczne. Na parkingach hal można już zobaczyć ładowarki. Tu jeszcze sporo przed nami, ale działamy. Ponadto na dachach naszych parkingów będziemy budować instalacje fotowoltaiczne.

Zresztą temat dbania o środowisko jest nam bliski od zawsze. Promujemy koncepcję zero waste, uczymy społeczności lokalne na temat tego, jak można wykorzystywać produkty gastronomiczne w 100 proc. W pewnym momencie przetestowaliśmy nawet pomysł stosowania talerzy, które można zjeść. Wykonane były z komponentu ryżowego. Jednak pomysł nie przyjął się. Wydaje mi się, że kiedy ponad pięć lat temu zaprezentowaliśmy to rozwiązanie, było zbyt wcześnie. Ludzie nie byli na nie gotowi.

Wycofaliśmy się również ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego. Obecnie w naszych sklepach dostępne są jedynie jaja od kur z wolnego wybiegu. W ten sposób staramy się przekonać do siebie nowych, świadomych klientów.

Zaangażowanie zespołu najważniejsze w wdrażaniu działań CSR-owych

Mówi pani o klientach, a czy te działania wpływają na zainteresowanie potencjalnych pracowników pracą w Makro Cash&Carry?

- Bardzo wiele osób, które aplikuje do nas już podczas rozmów rekrutacyjnych przyznaje, że miło kojarzy naszą markę. Na przykład ich rodzice prowadzili biznes i oni jako dzieci przyjeżdżali z nimi na zakupy. To pokazuje, że nasza marka buduje pozytywną opinię od zawsze. Zwieńczeniem naszej pracy jest nagroda Top Employer, którą otrzymujemy regularnie od kilku lat. Ona zobowiązuje nas do utrzymywania bardzo wysokich standardów w zakresie polityki personalnej.

Gdyby miała pani podać takie trzy żelazne zasady, jakie obowiązują przy skutecznym wprowadzaniu działań CSR-owych. Co by to było?

- Każde tego typu działanie należy zacząć od edukacji wewnątrz firmy. Pracownicy muszą wiedzieć, na czym polega CSR, co dokładnie kryje się pod tym pojęciem, w jakim miejscu znajduje się firma. Druga sprawa to odpowiednia komunikacja wewnętrzna, która ma ogromne znaczenie. Trzecim elementem jest angażowanie się w te działania – wszystkich, na każdym szczeblu.

