CSR w wykonaniu Dentsu. Młodzi dowiedzieli się, co to digital marketing

Ponad 430 uczniów z całej Polski wzięło udział w drugiej odsłonie The Code. To autorski program Denstu Polska, w ramach którego pracownicy przekazują młodym ludziom wiedzę z zakresu digital marketingu.

Podczas zdalnych lekcji wszyscy uczniowie pracowali na tym samym materiale – symulacji prawdziwego briefu reklamowego. Podczas spotkania dyskutowano o tym, na czym polega praca w agencji komunikacji, czym jest reklama wraz z przykładami oraz prowadzący wraz z uczniami zastanawiali się, jak stworzyć pomysłową i przyciągającą kampanię reklamową. Oceniając przebieg zajęć, uczniowie najbardziej doceniali w nich rozwijanie ich kreatywności, możliwość samodzielnego wymyślania kampanii reklamowych oraz poznania procesu powstawania spotów – od samego początku aż do końca.

Temat jak najbardziej na czasie, bo - przywołując dane World Economic Forum - wiedza z zakresu cyfryzacji będzie kluczową. WEF podało, że aż 65 proc. dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej będzie pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje. Statystyka ta ma jeszcze mocniejszy wydźwięk, jeśli dodamy do niej fakt, że kilkanaście lat temu nikt z nas nie słyszał o takich zajęciach, jak Social Media Ninja czy Chief Happiness Officer, które dzisiaj nikogo już nie dziwią.

Fakt, że wszystkie zajęcia realizowaliśmy zdalnie, co wymagało nowego podejścia do organizacji, a także przekazu treści, doskonałych umiejętności komunikacyjnych i odwagi ze strony wolontariuszy. Jak przyznają wolontariusze – pracownicy Dentsu, inicjatywa była dla nich okazją do realnego wsparcia młodzieży w pierwszych decyzjach dotyczących kariery, rozwoju w środowisku cyfrowym, ale miała także pozytywny wpływ na samych prowadzących.

- Dla mnie to było pierwsze doświadczenie w ramach wolontariatu i na pewno nie ostatnie. W przypadku The Code zależało mi na przekazaniu dobrej energii, która wiąże się z tym, że reklama może być ciekawa, media są świetnym narzędziem realizującym cele biznesowe, a codzienna praca w agencji jest ekscytująca. Za nami edycja prowadzona zdalnie, w której według mnie największym wyzwaniem było zaangażowanie uczniów we wspólną pracę. Myślę, że to się udało dzięki luźnej atmosferze oraz wsłuchaniu się w potrzeby uczestników. Ogromnie się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym programie i podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym, a także podejściem do pracy - Patrycja Kościołowska, digital strategy manager, iProspect (Dentsu Polska).

Z kolei Sylwia Dec, senior content creative, Isobar (Dentsu Polska) przyznaje, że program dał jej możliwość wymiany pewnych doświadczeń i energii.

- Z jednej strony, to ja występowałam w roli trenera i przekazywałam swoje umiejętności uczniom oraz zapraszałam ich do działania. Z drugiej mogłam poznać przez to ich punkt widzenia, poszerzyć swój własny ogląd i zwyczajnie zobaczyć, jak wygląda świat po drugiej stronie – świat nie twórców treści kreatywnych, ale ich odbiorców. Bardzo dobrze działało mi się w tej roli, a ta podróż w stronę poszerzenia horyzontów dała mi bardzo dużo radości. Stres pojawił się jak zawsze, zdalna formuła również dołożyła trochę wyzwań, ale czuję, że warto było się z nimi zmierzyć - wspomina udział w programie.

Co to The Code?

Autorski program The Code, nastawiony na edukację młodzieży w zakresie umiejętności digitalowych, prowadzony jest w polskim oddziale Dentsu od 2 lat, a w całej grupie od kilku lat. Pracownicy prowadzą lekcje z uczniami z wybranych liceów, wprowadzając ich w świat reklamy i komunikacji oraz w nową, cyfrową rzeczywistość. Kolejna odsłona programu planowana jest w Dentsu na jesień 2021.

W drugiej odsłonie programu, która trwała od listopada 2020 roku do stycznia 2021 roku, odbyło się 21 lekcji. Zajęcia prowadzone były przez ekspertów Dentsu całkowicie zdalnie. Uczestniczyło w nich aż 433 uczniów z liceów z całej Polski.

W finale akcji nagradzano najbardziej zaangażowanych uczniów – na najlepszych czekają pogłębione e-warsztaty ze specjalistami Dentsu, m.in. z kreatywnego myślenia, kulis pracy w agencji reklamowej, nowych technologii czy pracy w social mediach. Każdy uczeń zapisuje się na jeden wybrany, interesujący dla niego temat. Zajęcia The Code organizowane były w ramach programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości pt. „Otwarta firma”. W minionej edycji tego programu wzięło udział 17 453 uczniów, 183 szkoły oraz 670 firm i instytucji z całej Polski.

- Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację musimy być gotowi na różne opcje, ale w planach mamy przeprowadzenie „RISE-UP CHALLENGE”, który w formule online sprawdził się już w kilku krajach, m.in. Bułgarii czy Wielkiej Brytanii. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu będzie wykorzystanie pomysłów młodzieży w realnej kampanii jednego z klientów Dentsu. Mam nadzieję, że również w tym roku nowoczesna forma oraz dostosowana do młodzieży treść i dynamika zajęć sprawią olbrzymią satysfakcję zarówno uczniom, wolontariuszom, jak i organizatorom - Jadwiga Jadziewicz, CSR manager Dentsu Polska.