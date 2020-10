CSR w praktyce. Zdecydowana większość menadżerów widzi jego wpływ na biznes

CSR i zrównoważony rozwój zdaniem 87 proc. menadżerów firm wpłynęły na sposób funkcjonowania biznesu w Polsce - wynika z raportu „Menedżerowie CSR”.

80 proc. badanych oceniło, że w ciągu ostatnich 5 lat nastąpiła integracja wartości CSR z biznesową działalnością firmy (fot. shutterstock)

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport „Menedżerowie CSR”.

To badanie, które sprawdza zmiany zachodzące w podejściu oraz sposobach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

80 proc. badanych oceniło, że w ciągu ostatnich 5 lat nastąpiła integracja wartości CSR z biznesową działalnością firmy.

- Żyjemy w ciekawych czasach, gdzie wymagana jest elastyczność, wielozadaniowość, ale widoczny jest także wzrost znaczenia firmy jako nośnika wartości. W końcu, jak czytamy chociażby w analizach McKinsey Company czy Edelman Trust Barometer, to od CEO klienci i pracownicy wymagają największego zaangażowania w promowaniu uniwersalnych wartości: etyki, różnorodności, walki

ze zmianami klimatu. Mamy więc, z jednej strony, ogromną motywację do działania i mnogość argumentów, a z drugiej strony jeszcze większe oczekiwania i nowe pola działalności do zaadaptowania - mówi cytowana w raporcie Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie LPP.

Czy CSR wpłynął na firmy

Z raportu wynika, że zdecydowana większość badanych (87 proc.) uważa, że CSR i zrównoważony rozwój wpłynęły na sposób funkcjonowania biznesu w Polsce. 7 proc. badanych uważa, że CSR raczej nie wpłynął na biznes, a 6 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Co ciekawe, wśród respondentów nie było osoby, której zdaniem CSR zdecydowanie nie wpłynął na funkcjonowanie biznesu w Polsce. W porównaniu z badaniem realizowanym w 2015 r. wzrósł odsetek osób odpowiadających twierdząco na to pytanie, gdyż wówczas było to 81 proc..

Grafika: raport „Menedżerowie CSR”

Zdaniem ankietowanych, najważniejszymi problemami społecznymi, których rozwiązywanie wspiera biznes, są: wykluczenie cyfrowe (53 proc.), braki w edukacji (53 proc.) oraz niezdrowy tryb życia (47 proc.). W tej edycji wyróżniono również kwestie środowiskowe, do rozwiązania których przyczynia się biznes. Według respondentów są to: nadmierna produkcja plastiku (63 proc.), nadmierne zużycie wody (56 proc.) oraz emisja gazów cieplarnianych (56 proc.).

Z raportu wynika, że niemal wszyscy badani zauważyli, że w ciągu ostatnich 5 lat znaczenie koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju dla organizacji wzrosło. Aż 94 proc. z nich poparło tę opinię, z czego aż 63 proc. uznało, że to znaczenie wzrosło zdecydowanie. Nie było osoby, która stwierdziłaby, że znaczenie to w jakikolwiek sposób spadło. Jedynie 6 proc. badanych oceniło, że nie nastąpiła żadna zmiana w tym obszarze. Grafika: raport „Menedżerowie CSR” Ponadto, 80 proc. badanych oceniło, że w ciągu ostatnich 5 lat nastąpiła integracja wartości CSR z biznesową działalnością firmy. - To ważny sygnał, dobitnie świadczący o przechodzeniu z rozumienia CSR jako pobocznej, dobrowolnej aktywności, skupionej na własnych inicjatywach, w kierunku działań związanych bezpośrednio ze stricte biznesowymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ważne jest także, że aż 2/3 badanych oceniło, iż wspomniany proces doprowadził do wzmocnienia ich pozycji w organizacji - czytamy w raporcie. W ciągu ostatnich pięciu lat znacznie wzrósł odsetek firm, które mają strategię CSR. W 2015 roku zaledwie 38 proc. pytanych odpowiedziało twierdząco na to pytanie. W 2020 było to już 75 proc. Jak promować CSR Autorzy raportu zapytali również o główne czynniki, które przyczyniają się do wzrostu CSR w firmach. Menadżerowie najczęściej wymieniali osobiste zaangażowanie w tę tematykę członka kadry zarządzającej oraz standardy narzucane przez międzynarodowe korporacje wdrażające w Polsce swoje rozwiązania. Grafika: raport „Menedżerowie CSR” - Warto jednak podkreślić spadek znaczenia tego czynnika w porównaniu z badaniem sprzed 5 lat, gdy na pierwszym miejscu zdecydowanie wymieniano właśnie wpływ przedsiębiorstw transnarodowych (prawie 80 proc. wskazań) - czytamy w raporcie. - W tegorocznym badaniu wyraźnie mniejsze znaczenie przypisano oddziaływaniu organizacji pozarządowych, za to jako trzecie wskazanie awansował wpływ rozwiązań przyjmowanych na szczeblu unijnym. Narzucają lub sugerują one firmom określone rozwiązania z zakresu wdrażania zasad odpowiedzialnie prowadzonego biznesu - dodają autorzy badania. W porównaniu z poprzednim badaniem nie zmieniła się ocena wpływu partnerów biznesowych oraz konsumentów. Niemniej jednak badani wskazywali, że w ciągu ostatnich kilku lat świadomość polskich konsumentów w omawianej kwestii zdecydowanie wzrosła. Inna kwestia na jaką zwrócili uwagę to rola mediów. Ich zdaniem zainteresowanie mediów tematyką CSR znacznie wzrosło. - Wynika to z rosnącej popularności tematyki zrównoważonego rozwoju w debacie publicznej (zmiany klimatu, zanieczyszczenie plastikiem), a przekłada się na popularność artykułów czy dodatków prasowych mówiących o działaniach firm na rzecz odpowiedzialności. Temat niegdyś niszowy stał się popularny w poczytnych mediach. Jednak menedżerom i menedżerkom CSR przeszkadza niejednokrotne powiązanie tego rodzaju publikacji z działalnością sponsorską, co obniża wiarygodność prezentowanego przekazu - czytamy w raporcie. Przeszkody dla CSR Z kolei główne przeszkody w wprowadzaniu CSR to brak zrozumienia idei przez kadrę zarządzającą i postrzeganie CSR jako działania sponsoringowe. Przyczynami tego mogą być brak odpowiedniej edukacji kadry zarządzającej i przekonanie, że CSR jest „nieopłacalny”, nie płyną z niego żadne wymierne korzyści - finansowe i pozafinansowe. Grafika: raport „Menedżerowie CSR” - Żyjemy w czasach, kiedy kwestia przywództwa jest jedną z najważniejszych, więc kluczowe jest pytanie, czy to bardziej obawy, czy rzeczywiste przeszkody - pisze we wstępie do raportu z badań Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Rozwój kompetencji nie nadąża za nowymi obowiązkami Badani zwrócili również uwagę (89 proc. z nich), że zakres zadań na ich stanowisku w ciągu ostatnich 5 lat się zwiększył. Jedynie 2 proc. oceniło, że zakres ten się zmniejszył. Wzrost wiązał się również

z koniecznością nabycia nowych kompetencji, przyznało to aż 80 proc. odpowiadających na pytanie. Grafika: raport „Menedżerowie CSR” z koniecznością nabycia nowych kompetencji, przyznało to aż 80 proc. odpowiadających na pytanie. - Plusem jest jednak to, że jako jedną z najważniejszych zmian, które dokonały się w świecie CSR

w ostatnich latach, respondenci podali łatwiejszy dostęp do wiedzy na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem. Zdaniem ankietowanych więcej jest publikacji, artykułów naukowych, badań, dobrych praktyk oraz szkoleń. Podkreślali oni też, że dużym ułatwieniem są różnego rodzaju inicjatywy branżowe czy grupy robocze powoływane do rozwiązywania konkretnych problemów - wskazują autorzy raportu.

