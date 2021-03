CSR to nie tylko dbanie o wizerunek firmy. Może zaspokoić najważniejsze potrzeby pracowników

Wolontariat pracowniczy może być dobrym narzędziem do wzmacniania poczucia sensu wśród pracowników, o ile zaprojektuje się go tak, żeby pozwalał spełniać trzy fundamentalne potrzeby, to jest autonomię, kompetencje i relacje, czyli elementy, które są niezbędne do odczuwania wewnętrznej motywacji - wskazuje Malwina Puchalska-Kamińska, psycholog, trenerka, wykładowca na Uniwersytecie SWPS.

Badaczki z Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Gdańskiego na przykładzie jednej z polskich firm produkcyjnych pokazały, jak można wzmacniać poczucie sensu pracy pracowników i jednocześnie nieść korzyść lokalnym społecznościom.

W badanej firmie obecnie pracuje ponad 80 osób, z czego około połowę stanowią pracownicy umysłowi. Wolontariat jest częścią ich CSR.

Choć wolontariat pracowniczy może być przykładem działań CSR-owych, w ramach których firmy budują swój pozytywny wizerunek na zewnątrz, przeprowadzone badanie pokazało pozytywne skutki takiej aktywności dla samych pracowników.

- Wolontariat pracowniczy może być dobrym narzędziem do wzmacniania poczucia sensu wśród pracowników, o ile zaprojektuje się go tak, żeby pozwalał spełniać trzy fundamentalne potrzeby, to jest autonomię, kompetencje i relacje, czyli elementy, które są niezbędne do odczuwania wewnętrznej motywacji - wskazuje Malwina Puchalska-Kamińska, psycholog, trenerka, wykładowca na Uniwersytecie SWPS.

Odnosząc te trzy elementy do życia zawodowego oznacza to, że w przypadku autonomii chodzi o to, by pracownik zamiast czuć się jedynie trybikiem w organizacyjnej maszynerii, miał wpływ na sposób wykonywanej przez siebie pracy i swobodnie wyraża własne zdanie. Zaspakajanie potrzeby kompetencji wiąże się z posiadaniem odpowiednich zasobów do wykonywania powierzonych zadań, a także z możliwością rozwoju i nabywania nowych umiejętności. Potrzeba relacji może natomiast zostać zaopiekowana, gdy pracownik czuje, że w pracy jest częścią większej całości i otaczają go życzliwe i pomocne osoby.

Przykład firmy produkcyjnej

Jak wprowadzić te elementy w życie? Malwina Puchalska-Kamińska wraz z dr Martą Roczniewską z Uniwersytetu Gdańskiego sprawdziły to na przykładzie firmy produkcyjnej zatrudniającej ponad 80 osób. Wolontariat jest częścią ich CSR, zaś pracownicy sami mają za zadanie opracować zasady funkcjonowania wolontariatu. Każdy z nich rocznie poświęca co najmniej 16 godzin pracy na działania wolontariackie. Istnieje też lista projektów dobrowolnych, spośród których mogą wybierać działania, w które chcą się zaangażować oraz zgłaszać własne projekty. Dodatkowo 1,5 proc. wynagrodzenia każdego pracownika trafia do budżetu charytatywnego. Przykładem realizowanych akcji jest np. odnawianie mieszkania potrzebującej rodzinie, organizowanie korepetycji dla dzieci mających trudności w nauce czy dbanie o tereny zielone i sadzenie drzew. badaczki zaznaczają, że pracownicy mogą organizować i wybierać działania, które są spójne z ich wartościami i mocnymi stronami, co łączy się z poczuciem wpływu i zaspokajaniem potrzeby autonomii. Czytaj więcej: Równe traktowanie i rozwój pracowników. Takie cele stawia sobie budowlany gigant - Opisując działania wolontaryjne, pracownicy często podkreślali, że mogą wykorzystywać posiadane przez siebie umiejętności i doceniać dotychczasowe doświadczenia np. umiejętność przeprowadzenia remontu oraz rozwijać nowe kompetencje, np. organizować eventy - przytacza wyniki badania Puchalska-Kamińska. Jak dodaje, dzięki temu, że udzielana pomoc wiąże się z konkretną aktywnością i możliwością obserwowania efektów swoich działań, pracownicy wzmacniają swoje poczucie sprawstwa. - Jest to ważny i skuteczny aspekt wolontariatu pracowniczego, odróżniający go od popularnych akcji polegających na zbiórce pieniędzy. W analizowanym przypadku potrzeba relacji jest wzmacniana przez pracowników dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z odbiorcami pomocy, ale też wspólnemu, drużynowemu działaniu. Badani pracownicy często podkreślali, że doceniają możliwość wspólnego celebrowania sukcesów w pomaganiu, ale też udzielania sobie wsparcia w sytuacjach trudnych. Wspólne pomaganie budowało tożsamość zespołową - dla pracowników ważne było to, że jako pracownicy są w stanie razem realizować znaczące cele - wskazuje eksperta z SWPS. CSR a oczekiwania społeczeństwa O tym, że działania CSR są dziś koniecznością mówią wyniki raportu „Zaangażowanie społeczne firm” Uniwersytetu SWPS i firmy Wedel. Dowiemy się z niego, że ponad połowa Polaków oczekuje, że biznes będzie się angażować społecznie. Co czwarty respondent oczekuje od organizacji przyczyniania się do rozwiązywania problemów lokalnych. Zdrowie, edukacja i ochrona środowiska to priorytety. Zaś ponad połowa (58 proc.) deklaruje, że chętniej kupuje produkty lub korzysta z usług firm działających społecznie w najbliższej okolicy. Zdecydowana większość badanych (87 proc.) uważa, że CSR i zrównoważony rozwój wpłynęły na sposób funkcjonowania biznesu w Polsce. 7 proc. badanych uważa, że CSR raczej nie wpłynął na biznes, a 6 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Co ciekawe, wśród respondentów nie było osoby, której zdaniem CSR zdecydowanie nie wpłynął na funkcjonowanie biznesu w Polsce. W porównaniu z badaniem realizowanym w 2015 r. wzrósł odsetek osób odpowiadających twierdząco na to pytanie, gdyż wówczas było to 81 proc.

