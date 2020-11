CSR nie tylko poprawia wizerunek firmy. Wpływa też na zaangażowanie pracowników

Niemal połowa menedżerów (48 proc.) oceniła, że w związku z pandemią koronawirusa rola CSR i zrównoważonego rozwoju w firmie wzrosła, z czego 17 proc. uznało, że zdecydowanie wzrosła.

Przynajmniej co piąty respondent był zdania, że dzięki CSR udaje się wdrożyć nowe innowacyjne rozwiązania (Fot. Shutterstock)

Badanie „Menedżerowie CSR” sprawdza zmiany zachodzące w podejściu oraz sposobach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Okazuje się, że wśród korzyści osiągniętych przez firmę w ciągu ostatnich 2 lat wymienionych przez ponad połowę respondentów są zarówno te wewnątrzfirmowe, jak i pozafirmowe – podniesienie poziomu zaangażowania pracowników (56 proc.) oraz zwiększenie rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej i zrównoważonej (54 proc.).

- Patrzenie przez pryzmat korzyści na wprowadzenie standardów CSR w strukturach organizacji ma uzasadnienie. Jak pokazują nasze badania, budowanie odpowiedzialnej firmy się opłaca. Zmiany widoczne są w perspektywie długofalowej i dotyczą kluczowych obszarów działania organizacji, minimalizowania ryzyk, wpływając pozytywnie między innymi na relacje z pracownikami, inwestorami, społecznościami lokalnymi – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Na liście najczęściej wskazywanych korzyści z wdrażania koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju znalazło się podniesienie poziomu świadomości pracowników w zakresie etyki (41 proc.). Menedżerowie przyznali, że udaje się zwiększać znaczenie tematów dotyczących pożądanych postaw w miejscu pracy oraz wartości. Badani podkreślali jednak, że tematy zrównoważonego rozwoju często poruszane są w firmach z inicjatywy pracowników, a są coraz ważniejsze także dla osób ubiegających się o pracę.

Zwrócono także uwagę na poprawę relacji z innymi interesariuszami. Działanie zgodnie z zasadami CSR przyczynia się do polepszenia współpracy ze społecznościami lokalnymi (37 proc.), podniesienia poziomu zaufania klientów (28 proc.) oraz zaufania inwestorów (24 proc.).

- Skala oddziaływania realizowanej przez firmy strategii zrównoważonego rozwoju zatacza coraz szersze kręgi. To w jakim kierunku podążają marki w zakresie ograniczenia swojego wpływu na środowisko, jakimi wartościami kierują się we współpracy z dostawcami, czy ich relacje z kontrahentami są zgodne z zasadami etyki w biznesie, znajduje dziś odzwierciedlenie nie tylko w decyzjach zakupowych klientów. Przekłada się to także na decyzje partnerów biznesowych, inwestorów, a także pracowników coraz częściej poszukujących pracodawcy, którego zasady wpisują się w ich system wartości. Dlatego tak ważne jest, aby firmy były świadome w jakim otoczeniu funkcjonują i były gotowe na realne zmiany w kluczowych obszarach swojej działalności – komentuje Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Przynajmniej co piąty respondent był zdania, że dzięki CSR udaje się wdrożyć nowe innowacyjne rozwiązania (np. produkty, usługi, procesy; 24 proc.), zwiększyć konkurencyjność firmy (22 proc.), a także poprawić jej reputację (20 proc.).

Badanie zostało również uzupełnione o pytania dotyczące kwestii związanych z pandemią COVID-19. Wśród respondentów zapytanych, w jaki sposób obecna sytuacja wpłynęła na pozycję tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, niemal połowa (48 proc.) oceniła, że w związku z tą sytuacją rola CSR i zrównoważonego rozwoju w firmie wzrosła, z czego 17 proc. uznało, że zdecydowanie wzrosła.

Bariery we wdrażaniu CSR

Za główną przeszkodę we wdrażaniu zasad CSR w polskich firmach uznany został przede wszystkim brak zrozumienia i wiedzy ze strony kadry zarządzającej firmami.

Drugim czynnikiem jest rozumienie CSR w kategorii działań sponsoringowych oraz przekonanie, że CSR jest nieopłacalny i nie płyną z niego wymierne korzyści. Jak podkreślają autorzy raportu, widać zatem, że oprócz bieżących zadań ważną rolą menedżerów CSR jest także edukowanie własnych zwierzchników i współpracowników w zakresie konieczności wdrażania zrównoważonych rozwiązań.

Niepokojący jest fakt, że w badaniu sprzed 5 lat bariery były bardzo podobne. Wówczas dominował brak zrozumienia przez kadry zarządzające firmami oraz przekonanie, że CSR jest nieopłacalny - oba po 45 proc. wskazań.

*Badanie zostało przeprowadzone wśród 54 menedżerów i specjalistów do spraw CSR i ZR w Polsce. Badanie ankietowe uzupełnione zostało wywiadami pogłębionymi zrealizowanymi z 12 menedżerami/ menedżerkami CSR firm działających w Polsce.