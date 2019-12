CSR, czyli jak firmy pomagają, i to nie tylko w święta

Rośnie liczba przedsiębiorstw, które realizują inicjatywy z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Potwierdza to raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018", zgodnie z którym odnotowano trzydziestoprocentowy wzrost, zarówno jeśli chodzi o liczbę firm, jak i liczbę zgłoszonych działań. W raporcie znalazło się aż 1549 praktyk (826 nowych i 723 długoletnie) zgłoszonych przez 229 firm.



Warto podkreślić, że społeczna odpowiedzialność przestaje być domeną wyłącznie dużych przedsiębiorstw. Wzrasta liczba małych i średnich firm, które realizują prospołeczne i prośrodowiskowe inicjatywy. W ostatniej edycji raportu praktyki zgłosiło 60 małych i średnich przedsiębiorstw - o 10 więcej niż w roku ubiegłym.

Okres świąteczny to czas, w którym firmy często inicjują różnorodne akcje społeczne, angażując w dobroczynne działania swoich pracowników. Często jest to organizacja spotkań wigilijnych, czasem paczki dla potrzebujących. Jednak świąteczne akcje pomagania mogą być o wiele ciekawsze, jak np. nagranie przez pracowników audiobooków czy kolęd z myślą o chorych dzieciach w szpitalach czy pomoc rzeczowa dla schronisk dla zwierząt.

Zobaczcie, jakie oblicza ma świąteczny CSR w polskich firmach.

Świąteczną pomocą, prowadzoną w okresie świątecznym legitymuje się firma Alstal, specjalizująca się w projektowaniu oraz generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych.

Jak informuje, od wielu lat przy okazji Świąt Bożego Narodzenia wspiera lokalne placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz fundacje przygotowując świąteczne upominki i paczki dla ich podopiecznych.

CZYTAJ DALEJ »

Firma LeasingTeam stworzyła Fundację Dziecięca Radość, w ramach której co roku organizuje Radosną Wigilię dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie oraz dzieci z domów dziecka. Podczas całodziennej zabawy dzieci dostają ogromne paczki z rąk samego Mikołaja oraz mogą skorzystać z licznych atrakcji.

- Nasi pracownicy stanęli na wysokości zadania. Członkowie Professionala przygotowali paczki dla dzieci do 2 lat. Chłopaki z IT LT zorganizowali pokaz kickboxingu oraz uczyli dzieci podstaw tej dyscypliny sportu. Koleżanka upiekła całe pudło pysznych i pachnących pierników, którymi dzieci się zajadały. Przedstawicielem Mikołaja był nasz niezastąpiony kolega Filip. Nie wspominając oczywiście o ogromnej pomocy przedstawicieli niemalże każdej z naszych spółek podczas pakowania paczek, dekoracji sali czy zdobywania sponsorów - czytamy na oficjalnym profilu firmy na LinkedIn.

Zupełnie inną formę świątecznego CSR-u wybrała firma Tauron Polska Energia. W ramach programu Energia dobrych słów, w ubiegłym roku pracownicy energetycznego koncernu, na co dzień górnicy, elektromonterzy, finansiści, energetycy, specjaliści do spraw oferty i obsługi klienta, usiedli obok siebie w studiu Polskiego Radia Katowice, po to by wcielić się w role lektorów opowiadających dzieciom mądre i zabawne historie.

3 tys. audiobooków z nagranymi przez nich bajkami trafiło do szpitali i hospicjów dziecięcych w województwach dolnośląskim, opolskim, małopolskim i śląskim.

Na tym jednak pracownicy grupy Tauron nie poprzestali. Po pełnych magii bajkach, które w trafiły do przebywających w szpitalach dzieci, w tym roku przyszła pora na kolędy. Blisko pięćdziesięciu pracowników energetycznego koncernu zaśpiewało w studiu nagraniowym najpiękniejsze świąteczne melodie.

Wydane w formie pen-driveów, kolędy i pastorałki również trafiły na szpitalne i hospicyjne sale oddziałów dla dzieci wraz ze świątecznymi upominkami.



Firmy zrzeszone w Polskim Związku Firm Deweloperskich w ramach swojej działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu odwiedzili Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Wspólnie z Fundacją Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, przekazano 150 świątecznych paczek dla Powstańców. W akcję zaangażowali się: AMABUD Sp. z o.o., Archicom, BBI Development, Dom Development, Immobart, Matexi, Novisa - dom w cenie mieszkania, ROBYG, Turret, Unidevelopment SA i Volumetric Polska.

Budimex Nieruchomości z kolei w tym roku postawił na pomoc czworonożnym przyjaciołom człowieka. W tegorocznej akcji CSR-owej “Dom na święta”, za każdą podpisaną umowę zakupu mieszkania we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie postanowił przekazać budę dla psów znajdujących swoje schronienie w lokalnych schroniskach. Wszystko po to, aby zapewnić czworonogom dobre warunki życia na zimę. Celem akcji jest nie tylko doraźna przedświąteczna pomoc - zapewnienie ciepłego schronienia, ale przede wszystkim zachęcenie odbiorców kampanii do adopcji czworonogów i odmienienia ich życia na dobre.

CSR nie tylko od święta

Świadomość znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu, nie tylko w okresie świątecznym, ale w codziennych działaniach firm, rośnie z roku na rok.

W ocenie menedżerów ostatnie 15 lat pokazało, że CSR ma znaczny wpływ na sposób funkcjonowania biznesu w Polsce. Zgadza się z tym ponad 81 proc. ankietowanych w „Badanie Menadżerowie CSR” Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

- Obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Powyższy trend bardzo nas cieszy. Rezultat ten to składowa wielu czynników. Pojawiają się inicjatywy i regulacje prawne na poziomie międzynarodowym i krajowym skłaniające firmy do większej aktywności na polu CSR. Jedną z nich są Cele Zrównoważonego Biznesu - włączanie się biznesu będzie przyspieszać proces ich osiągnięcia. CSR zawdzięcza rozwój także stawianym przez partnerów biznesowych wymogom dostarczania informacji również z działalności niefinansowej spółki, potwierdzających mniejsze ryzyko reputacyjne i finansowe związane z danym podmiotem. CSR staje się niezastąpionym narzędziem w coraz silniejszej rywalizacji o przyciągnięcie i utrzymanie pracowników - co pokazuje wzrost liczby praktyk w obszarze dotyczącym miejsca pracy o ponad 30 proc. To główne czynniki, ale z pewnością niejedyne, bo warto pamiętać o zwiększającej się świadomości konsumentów, kluczowych inicjatywach jak np. COP24 czy aktywności ogólnopolskiej i regionalnej organizacji pozarządowych na tym polu - tłumaczyła Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy okazji prezentacji wyników ostatniego badania na temat praktyk CSR w polskich firmach.

Wbrew pozorom działalność CSR nie tylko wpływa na lepszy wizerunek organizacji, ale też niesie ze sobą wiele korzyści dodatkowych.

CSR pomaga w rekrutacji. Ludzie coraz częściej szukają firm wyznających te same zasady życiowe co oni, z którymi mogą się utożsamić i wspólnie robić rzeczy ważne. Kandydaci czują się bezpieczniej, kiedy firma z którą planują podjąć współpracę, ma jasne zasady postępowania, zgodne z ogólnie przyjętymi regułami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Czytaj więcej: CSR to już nie moda. Bez niego firmy nie znajdą pracowników

CSR nie tylko jednak pomaga w rekrutacji, ale także wpływa na zmniejszenie rotacji. Wspólne akcje mocno bowiem integrują zespoły - ludzie poznają się bliżej, zacieśniają więzi, mają wspólny cel, do którego dążą, wspierając się wzajemnie. A pamiętajmy, że w większości badań dobra atmosfera w firmie jest wskazywana jako jeden z kluczowych czynników wpływających na ocenę pracodawcy i jego atrakcyjności.

Kolejną często pomijaną zaletą społecznej odpowiedzialności biznesu jest fakt, iż uczy ona zarządzania czasem. Akcje wymagające zgrania ze sobą wielu osób, atrakcji, dostawców, mocno mobilizują. Ludzie samoistnie uczą się lepiej organizować swoją pracę, wybierają liderów danych przedsięwzięć, czują odpowiedzialność za efekt końcowy. Nauczywszy się tego podczas akcji CSR, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że przełożą zdobyte kompetencje na codzienną pracę w organizacji.