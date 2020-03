Cisco przekazuje 225 milionów dolarów na walkę z koronawirusem

Jak poinformował na blogu Cisco CEO irmy Chuck Robbins, ogłoszone zaangażowanie firmy we wsparcie klientów i partnerów w budowaniu środowisk pracy zdalnej to pierwszy krok na drodze do zapewnienia spokoju.

Firma przeznaczyła 225 milionów dolarów na pomoc zarówno w globalnych, jak i lokalnych działaniach na rzecz walki z pandemią COVID-19. Dodatkowo uruchomiono wolontariat pracowniczy dla 77 000 osób.

W ramach zobowiązania Cisco przeznaczy 8 milionów dolarów i rozwiązania warte 210 milionów dolarów. Większość środków zostanie przekazana na wspieranie opieki zdrowotnej i edukacji, działań rządów i zabezpieczenie krytycznych technologii. Część z nich zostanie przeznaczona na Fundusz Solidarności Reagowania na COVID-19 przy ONZ, wspierający międzynarodowe wysiłki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na rzecz zapobiegania, wykrywania i zarządzania rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Dla ratowników i personelu medycznego oraz pracowników administracji publicznej firma przygotowała możliwość dostępu do niezbędnych technologii. Jak informuje firma, do tej pory udało się już pomóc zabezpieczyć pracę online ponad 2,2 miliona osób, a aplikacja do współpracy Cisco Webex ułatwiła wirtualne spotkania przedstawicielom rządów Francji, Kanady, Niemiec, Kolumbii i innych państw na całym świecie.