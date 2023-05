Chcą, by 40 proc. niepełnosprawnych pracowało. Ważna deklaracja

Deklarację partnerstwa podpisało ponad 20 przedstawicieli firm i organizacji działających w różnych branżach i sektorach gospodarki. Zobowiązały się one w ten sposób do wspierania realizacji kilkunastu konkretnych celów, związanych z równościowym i wolnym od uprzedzeń rynkiem pracy. Wśród nich jest m.in. dążenie do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce do 40 proc. w perspektywie 2030.

- Nasze doświadczenia pokazują, że różnorodność w zespołach generuje szereg korzyści – dla pracowników i organizacji oraz pozytywnie wpływa na ich rozwój. Podpisanie deklaracji to dla nas motywacja do podjęcia kolejnych inicjatyw na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Partnerstwo ułatwi nam także dzielenie się wiedzą o dobrych praktykach i zachęcanie innych firm, do tego, aby chętniej i częściej zatrudniały osoby, które wciąż mają problem ze znalezieniem pracy, takiej samej jak osoby pełnosprawne i na takich samych warunkach - mówi prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski.