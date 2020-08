CCC zbiera stare buty, by pomóc środowisku

- Planując działania w ramach rozwoju sieci CCC zawsze istotny jest dla nas aspekt troski o środowisko naturalne. Nasza Strategia Zrównoważonego Rozwoju pokazuje kierunek działań, w centrum których znajdują się potrzeby klientów oraz wyzwania środowiskowe rynku, na którym działamy. Choć to dopiero pilotaż to widzimy duży entuzjazm klientów. Uczestnicy zbiórki nie muszą wyrzucać zbędnych butów do śmietnika, oddają je, mając pewność, że CCC zagospodaruje je w odpowiedni sposób z poszanowaniem potrzeb środowiska naturalnego - mówi Jakub Grzelak, dyrektor ds. sprzedaży CCC

W ramach pilotażowej akcji, która wystartowała 6 lipca, klienci CCC mają możliwość przekazania używanego obuwia do jednego ze wskazanych sklepów stacjonarnych, w którym znajduje się specjalny pojemnik z logo „Daj swoim butom drugie życie”. W sumie to 11 placówek w całej Polsce. W zamian za każdą przekazaną kompletną parę obuwia klienci otrzymują voucher rabatowy na zakupy w CCC. Wśród miast, w których zebrano najwięcej butów wyróżnić należy Olsztyn (prawie 300 par), a także Kraków i Wrocław.

Sieć przypomina, że obecnie 90 proc. odpadów wytwarzanych w ramach działalności poddawanych jest recyklingowi lub innym procesom odzysku. CCC w sklepach stacjonarnych (wszystkie kraje) i sprzedaży online zrezygnowało z toreb foliowych i wykorzystuje tylko papierowe opakowania z recyklingu. Z kolei należące do Grupy eobuwie.pl korzysta wyłącznie z ekologicznych pudełek i opakowań wysyłkowych.

Podobna inicjatywa ma miejsce w sklepach sieci Auchan Retail Polska. Wraz z fundacją Eco-textil, która zajmuje się recyklingiem tekstyliów, rozpoczęły wspólną akcję wspierającą ochronę środowiska. Osoby, które oddadzą do sklepu stary plecak, na zakup nowego dostaną rabat. Zaś ich plecaki powrócą do obiegu po rewitalizacji lub ich przetworzeniu.