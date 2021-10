Castorama organizuje loterię dla pracowników. Chodzi o szczepienia

Castorama, by zachęcić do szczepień kolejnych pracowników, organizuje loterię pro-szczepieniową.

Sieć Castorama postanowiła zwrócić uwagę pracowników na szczepienia przeciwko COVID-19 (Fot. Shutterstock)

Sieć Castorama postanowiła zwrócić uwagę pracowników na szczepienia przeciwko COVID-19, zapraszając do wzięcia udziału w loterii i nagradzając jednocześnie ich wkład w tworzenie bezpiecznego miejsca pracy i handlu. Trzymiesięczna loteria pro-szczepieniowa jest skierowana do osób, które przeszły w całości procedurę zaszczepienia, ale także do tych, które ze względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogą tego zrobić, ale je wspierają.

- Doceniamy wysiłek koleżanek i kolegów związany z pracą w wymagających warunkach pandemii. Od początku zeszłego roku mierzyliśmy się z niepewnością czy lękiem. Mimo wielu emocji nasze koleżanki i koledzy wykazali się dużą odpowiedzialnością i ściśle przestrzegali reżimu sanitarnego. Przez wiele miesięcy czekaliśmy na szczepionki, które dziś mamy do dyspozycji. Chcemy, aby jak najwięcej osób z naszego zespołu mogło z nich skorzystać, dlatego organizujemy szczepienia w miejscu pracy czy właśnie doceniamy to w postaci loterii - mówi Sławomir Rogowiec, dyrektor ds. personalnych i odpowiedzialności społecznej.

- Pracownicy, którym stan zdrowia nie pozwala na przyjęcie szczepienia również mogą brać udział w loterii, stając się tym samym ambasadorami szczepień i zachęcając jeszcze niezdecydowanych. To nasza wspólna odpowiedzialność - dodaje.

Loteria wystartowała 1 września i już od początku cieszy się ogromną popularnością.

W ciągu pierwszych 3 tygodni zgłosiło się do niej blisko 30 proc. z 13 tys. pracowników. W trzech losowaniach przyznanych zostanie łącznie 617 nagród. Wszystkie związane są z promocją zdrowia, profilaktyką lub wypoczynkiem, wśród nich są między innymi dodatkowe dni wolne od pracy, bogate pakiety medyczne dla pracownika oraz członków jego rodzin, czy dofinansowania do wypoczynku, relaksu i rodzinnego spędzania czasu.

