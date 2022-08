Budimex wybudował dom dla ośmioosobowej rodziny

jk

• 3 sie 2022 14:26





Drugi „Dom z Serca” jest już gotowy. Budimex połączył siły z innymi firmami w Polsce, aby wybudować, wyposażyć i przekazać dom ośmioosobowej rodzinie. Drugi „Dom z Serca” jest już gotowy (Fot. mat. pras.)

"Dom z Serca 2" to kontynuacja akcji, w ramach której Budimex we współpracy z innymi firmami wybudował, wyposażył i przekazał do użytku dom dla 16-osobowej rodziny pani Magdy z Radomska.

Tym razem beneficjentami programu została 8-osobowa rodzina pani Iwony oraz pana Krzysztofa. Rodzina oprócz wyzwań związanych z chorobą dwójki dzieci i zapewnieniem im specjalnej opieki, zmaga się z trudną sytuacją finansową. Pani Iwona i pan Krzysztof, aby zapewnić dzieciom lepsze warunki do życia, postanowili wybudować własny dom na odziedziczonej działce. Prace zostały rozpoczęte przez rodzinę, lecz ze względu na trudną sytuację materialną budowa musiała zostać wstrzymana.

- Staraliśmy się zrobić wszystko, żeby każde dziecko dostało własny pokój, aby komfortowo i w dobrych warunkach funkcjonować – mówił podczas finału akcji Artur Popko, prezes Budimeksu (Fot. Mat. pras.)

Budimex we współpracy z innymi firmami pomógł rodzinie zrealizować marzenie i dokończył budowę domu do stanu „pod klucz”.

- Czuję ogromną radość i dumę z naszych pracowników oraz wdzięczność wobec partnerów akcji. Postawa wszystkich firm zaangażowanych w ukończenie tego domu była bardzo budująca. Wszystko po to, aby osobiście móc się włączyć do pomocy i zrealizować marzenie kolejnej rodziny. Wierzę w to, że ten dom pomoże Pani Iwonie i Panu Krzysztofowi w zapewnieniu ciepła i komfortu dla ich dzieci. Staraliśmy się zrobić wszystko, żeby każde dziecko dostało własny pokój, aby komfortowo i w dobrych warunkach funkcjonować – mówił podczas finału akcji prezes Budimeksu Artur Popko.

Dom ma ok. 150 m2. Parter zajmują salon z kuchnią, łazienka, pokój sypialny i pomieszczenia gospodarcze, natomiast piętro mieści pokoje dla dzieci, a także dodatkową łazienkę.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

