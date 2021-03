Budimex wybudował dom dla 16-osobowej rodziny

Budimex połączył siły z innymi firmami w Polsce, aby wybudować, wyposażyć i przekazać dom szesnastoosobowej, potrzebującej rodzinie pani Magdy z Radomska. Budynek jest już gotowy.

Motywem do zorganizowania akcji Dom z Serca była trudna sytuacja 16-osobowej rodziny pani Magdy (Fot. mat. pras.)

W ramach akcji Dom z Serca zorganizowanej przez firmę Budimex przy współpracy ponad 20 firm w Wierzbicy koło Radomska powstał przestronny dom.

Kampania ma być inspiracją dla innych organizacji do wspólnego udzielania wsparcia rodzinom w potrzebie.

To nie jedyny projekt z obszaru CSR zainicjowany przez firmę Budimex.

Motywem do zorganizowania akcji Dom z Serca była trudna sytuacja 16-osobowej rodziny pani Magdy. W 2020 roku media zainteresowały się jej losem, ponieważ sąd zdecydował o odebraniu matce prawa do opieki nad jedenaściorgiem niepełnoletnich dzieci. Decyzja ta miała zapaść ze względu na trudne warunki mieszkaniowe. Dariusz Blocher, prezes Budimeksu, poruszony historią, postanowił pomóc rodzinie. W ten sposób narodziła się akcja Dom z Serca, w ramach której, przy współpracy ponad 20 firm, w Wierzbicy koło Radomska powstał przestronny dom.

Dzięki współpracy rodzina zamieszka w domu o powierzchni 220 m2. Znajduje się w nim 9 pokoi z 4 łazienkami, dwiema garderobami. Dom został wykończony pod „klucz” i jest przestrzenią do życia, w której dzieci będą miały odpowiednie warunki do nauki i rozwijania talentów. Wyposażono go również w stałe szerokopasmowe łącze internetowe oraz nowe komputery i tablety.

- Budowa Domu z Serca dobiegła końca. Bardzo się cieszymy, że pomimo trudności związanych z pandemią udało nam się zrealizować projekt na czas. Pani Magda będzie mogła spędzić Święta Wielkanocne w nowym, komfortowym domu. Dziękuję wszystkim partnerom za ich zaangażowanie. Dzięki Wam mogliśmy razem odmienić los tej rodziny. Zachęcam inne firmy do podejmowania podobnych akcji wsparcia – podkreśla Dariusz Blocher.

To nie jedyny projekt z obszaru CSR, zainicjowany przez firmę Budimex. Firma działa kompleksowo, na czterech poziomach. Pierwszy z nich to polityka compliance, dbałość o środowisko naturalne czy rozliczanie się z kontrahentami i podwykonawcami. Drugi obszar to działania charytatywne. W firmie działa program „Grant na Wolontariat”: pracownicy mogą zgłaszać swe pomysły przez cały rok.

Trzeci poziom aktywności obejmuje relacje społeczne z sąsiadami budów, czyli z gminami i wsiami. Firma współpracuje również z fundacjami i organizacjami pozarządowymi. A czwarty poziom? To dwa konkretne programy prowadzone przez Budimex od dłuższego czasu: Strefa Rodzica i Hello ICE. - W Budimeksie nie traktujemy CSR-u jako elementu marketingu, ale kręgosłup naszej przyzwoitości. Na pytanie, dlaczego warto prowadzić działania w dziedzinie CSR, Cezary Mączka, członek zarządu i dyrektor zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie odpowiada tak: - Trudne pytanie... To tak, gdyby zapytać kogoś, dlaczego warto być porządnym. Odpowiedź będzie ta sama - po prostu warto. Właśnie dlatego traktujemy odpowiedzialność społeczną poważnie - mówi. - Prowadzimy działania CSR, bo chcemy dać coś od siebie i zostawić coś po sobie. Staramy się również sprostać oczekiwaniom pokolenia Z, które wchodzi na rynek pracy. Osoby te przywiązują dużą wagę do społecznej odpowiedzialności - szukają firm, w których mogą realizować swe pasje oraz spełniać się zgodnie z własną wizją świata - dodaje Mączka.

