Budimex pomógł uczniom kilkudziesięciu techników. Teraz mogą więcej

Firma budowlana Budimex rozpoczęła współpracę z Fundacją Zwolnieni z Teorii w ubiegłym roku. Na początku wśród uczniów techników budowlanych zostało przeprowadzone badanie, którego celem było zebranie informacji o rozpoznawalności marki, a także o planach zawodowych młodzieży. Ankietę online wypełniło 355 osób.

We wrześniu 2022 roku pracownicy Budimeksu wraz z fundacją wyruszyli w trasę do wybranych techników w całej Polsce. Odwiedzili 127 szkół, a w spotkaniach wzięło udział prawie 12 tys. uczniów. Ponadto do 70 placówek zostały wysłane materiały promocyjne w ramach trasy zdalnej.

- Cieszymy się, że możemy wspierać system edukacji i dzielić się z młodzieżą praktyczną wiedzą w zakresie budownictwa w celu wsparcia systemu edukacji. Mamy nadzieję, że uda nam się też zachęcić uczniów do podejmowania studiów na kierunkach związanych z budownictwem - mówi Marta Soboń, kierownik działu rekrutacji i employer brandingu w Budimeksie.

Budimex nawiązał współpracę z prawie 40 technikami na terenie kraju