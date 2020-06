Budimex pomaga walczyć ze skutkami COVID-19

Budimex wspólnie z Fundacją Jesteśmy Razem – Pomagamy wsparł finansowo i rzeczowo do tej pory ponad 20 szpitali w całej Polsce w walce z COVID-19.

Łączna kwota, jaką Grupa Budimex przeznaczy na walkę z koronawirusem to blisko 3 mln zł. Wsparcie otrzyma w najbliższych tygodniach dziesięć kolejnych placówek.

W maju Grupa Budimex przeznaczyła na pomoc szpitalom oraz instytucjom, które ucierpiały w wyniku pandemii blisko pół miliona złotych. Wsparcie finansowe otrzymało kolejnych siedem szpitali, dwa domy pomocy społecznej oraz trzy gminy, na terenie których spółki z Grupy prowadzą swoją działalność: budowlaną (Budimex SA i Mostostal Kraków), deweloperską (Budimex Nieruchomości) i usługową (FB Serwis).

- Największą pomoc otrzymały szpitale w województwach mazowieckim, łódzkim i dolnośląskim. W tych regionach był najszybszy przyrost liczby chorych osób. Teraz skupiamy się na wsparciu szpitali i DPS-ów, szczególnie tam gdzie w tej chwili liczba chorych przyrasta najszybciej - mówi Dariusz Blocher, prezes Budimex. - Nasze budowy są obecne wielu miejscach Polski. Czujemy się współodpowiedzialni za los tysięcy osób dotkniętych epidemią. Budimex od lat traktuje odpowiedzialność społeczną bardzo poważnie. Nasza pomoc w walce z COVID-19 będzie trwała - dodaje Dariusz Blocher.

Budimex aktywnie wspiera też działania Fundacji „Jesteśmy razem. POMAGAMY”. Wszystko zaczęło się od akcji o tej samej nazwie, zainicjowanej przez polskich przedsiębiorców na początku wybuchu pandemii. Wtedy firmy połączyły siły, by zebrać jak najwięcej środków na pomoc szpitalom. Ze spontanicznej inicjatywy narodziła się prężnie działająca fundacja, która do tej pory zebrała blisko 50 mln zł. Pomoc trafiła już do szpitali i DPS-ów w: Krakowie, Warszawie, Wałbrzychu, Raciborzu, Łodzi, Puławach, Żyrardowie, Sochaczewie, Suwałkach, Łańcucie, Poznaniu, Sanniku i we Wrocławiu.

Łączna kwota, jaką Grupa Budimex przeznaczy na walkę z koronowirusem to blisko 3 mln zł. Spółka pomogła również w zakresie prac budowlanych w dostosowaniu dwóch szpitali na przyjęcie pacjentów chorych na koronawirusa. Przekazuje także pomoc rzeczową w postaci masek, odzieży ochronnej i płynów aseptycznych. Walkę z COVID-19 wsparło wiele firm. M.in. firma Tarczyński przekazała tonę kabanosów, 3M przekazał m.in. darowizny na rzecz Banku Żywności we Wrocławiu czy laptopy dla uczniów. także Polska Grupa Azoty wsparła walkę z COVID-19. Na ten cel przekazała niemal 1 mln zł.