Budimex łączy siły z firmami z branży. Buduje dom dla ośmioosobowej rodziny

Dom z serca 2, przygotowywany dla ośmioosobowej rodziny z miejscowości Brusy w województwie pomorskim, jest już w stanie surowym zamkniętym. Za kilka tygodni gotowe będą projekty wnętrz.

Autor: jk

• 19 sty 2022 13:10





Budimex buduje dom do stanu „pod klucz” dom dla ośmioosobowej rodziny z miejscowości Brusy w województwie pomorskim (Fot. mat. pras.)

Budimex buduje dom do stanu "pod klucz" dom dla ośmioosobowej rodziny z miejscowości Brusy w województwie pomorskim. To już drugi dom, który powstanie dla wielodzietnej rodziny żyjącej w trudnych warunkach ekonomicznych sfinansowany przez branżę budowlaną.

Budimex wybudował dom dla 16-osobowej rodziny

Pierwsza na placu budowy pojawiła się firma Atut Rental, która dostarczyła ogrodzenie tymczasowe oraz zapewniła agregaty prądotwórcze na czas budowy. Dzięki temu, już 20 grudnia 2021 r. w "Domu z serca" w Brusach ruszyły prace budowlane, które rozpoczęły się od montażu stolarki okiennej. Okna przekazała firma Drutex. Montaż stolarki okiennej wykonała lokalna firma rodzinna Stoltmann.

(Fot. mat. pras.)

Budimex zastał dom w stanie surowym z wykonaną konstrukcją dachu wraz z deskowaniem. W ukończeniu zadaszenia oraz ułożeniu dachówki projekt wspiera firma Creaton. Z kolei spółka Daikin wyposaży dom w pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Doborem i montażem fotowoltaiki zajmą się specjaliści z firmy SunSol z Gdańska. Natomiast FBSerwis zaoferował pomoc w zagospodarowaniu przestrzeni wokół domu.

Do akcji już po raz drugi do projektu dołączyła również Fundacja iSowa - zainstaluje w nowym domu magiczny dywan, czyli interaktywne urządzenie edukacyjne, które służy do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych dla dzieci. Ponownie pomagać będzie także firma Blue Energy, która przekaże rodzinie sprzęt IT.

W najbliższych tygodniach powstaną projekty wnętrza domu, a także zostanie do niego dostarczone wyposażenie, zapewniane przez kolejnych sponsorów. Specjaliści z Castoramy pracują nad projektem łazienek i kuchni, które będą odpowiadały potrzebom rodziny. Firma dostarczy również materiały, które pozwolą wykończyć podłogi w całym domu.

O oświetlenie Domu z serca zadba Sigma Polska. Z kolei dzięki pomocy firmy Magnat dom nabierze kolorów wewnątrz i na elewacji zewnętrznej. Umeblowaniem pokoi dziecięcych zajmie się firma Meblik, która ma jeden ze swoich zakładów właśnie w Brusach.

