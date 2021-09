Budimex dba o bezpieczeństwo dzieci na drogach. Maluje kolejne pasy 3D

Firma budowlana Budimex namalowała kolejne trójwymiarowe przejście dla pieszych. Tym razem rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo testują mieszkańcy Boguszowa-Gorców.

Autor: jk

• 16 wrz 2021 16:00





Boguszów-Gorce to już szóste miasto w Polsce, które przetestuje zyskujące na popularności trójwymiarowe pasy (Fot. Mat. pras.)

Boguszów-Gorce to już szóste miasto w Polsce, które przetestuje zyskujące na popularności trójwymiarowe pasy. To rozwiązanie zostało już wprowadzone w Bartoszycach, Lesznowoli, Miechowie, Sanoku i Częstochowie.

- Trójwymiarowe pasy cieszą się sporym zainteresowaniem miast i samorządów, dlatego w odpowiedzi na ich oczekiwania zdecydowaliśmy się na kontynuację projektu w nowym roku szkolnym. Jest to ważny element starań Budimeksu o większą świadomość w zakresie bezpieczeństwa, zarówno pieszych jak i kierowców – powiedziała Aldona Orłowski, dyrektor biura rekrutacji, rozwoju i komunikacji w Budimex.

Pasy 3D są rozwiązaniem nietypowym i rzadko spotykanym nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Za sprawą iluzji optycznej wyglądają jak przeszkoda, co skłania kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Rozwiązaniu przyjrzano się jak dotychczas m.in. w stolicy Indii, gdzie wykazano, że średnia prędkość pojazdów przed przejściem 3D była aż o 40 proc. niższa niż w przypadku „standardowych” pasów. Trójwymiarowe „zebry” powstały w ostatnich latach między innymi na Islandii, w Londynie, w Chinach czy Francji.

Co ciekawe, pasy zwracają nie tylko uwagę kierowców, ale i pieszych. Podkreślenia wymaga fakt, że stanowią one również interesujący przyczynek do rozmowy z dziećmi o tym, co może wydarzyć się na drodze.

