BSH dołącza do firm wspierających Ukraińców

Producent sprzętu gospodarstwa domowego BSH przekazuje ponad 800 urządzeń AGD organizacjom, które opiekują się wojennymi uchodźcami z Ukrainy.

Autor: jk

• 22 mar 2022 17:37





W BSH w Polsce pracuje ponad 1200 osób z Ukrainy (Fot. mat. pras.)

Dla uchodźców przekazane zostaną m.in. pralki, lodówki, suszarki do ubrań, blendery czy czajniki.

Urządzenia BSH trafią m.in. do urzędów miast: Łodzi, Wrocławia i Rzeszowa oraz do Hotelu Ossa, Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego czy Fundacji Happy Kids.

W BSH w Polsce pracuje ponad 1200 osób z Ukrainy, głównie w trzech łódzkich fabrykach firmy. Spółka wspiera ich rodziny, które uciekły przed wojną do Polski.

Sprzęt AGD (pralki, lodówki, suszarki do ubrań, blendery czy czajniki) trafi do ośrodków dla uchodźców po konsultacjach z samorządami. Lokalne władze wskazują spółce BSH, gdzie potrzeba pomocy jest najpilniejsza.

Urządzenia trafią m.in. do urzędów miast Łodzi, Wrocławia i Rzeszowa oraz do Hotelu Ossa, Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego czy Fundacji Happy Kids. Do Łodzi firma przekaże też niemal 800 litrów płynów do prania, zmywania i płukania.

- Od pierwszego dnia wojny intensywnie pracujemy nad różnymi formami wsparcia dla uchodźców. W tych trudnych chwilach jednoczymy się i otaczamy nasze koleżanki i kolegów z Ukrainy opieką i wsparciem – mówi Konrad Pokutycki, prezes BSH.

W BSH w Polsce pracuje ponad 1200 osób z Ukrainy, głównie w trzech łódzkich fabrykach firmy. Spółka wspiera ich rodziny, które uciekły przed wojną do Polski. Organizuje dla nich darmowy transport z granicy i zakwaterowanie, jeśli jest to konieczne.

Wielu pracowników BSH przyjmuje bliskich swoich ukraińskich koleżanek i kolegów do własnych domów. Firma organizuje też we wszystkich miastach, w których działa, zbiórki najpotrzebniejszych artykułów dla uchodźców, takich jak odzież, żywność czy środki higieniczne. Pracownicy BSH i ich rodziny mogą też korzystać z całodobowej darmowej pomocy psychologicznej, dostępnej również w języku ukraińskim.

Fundusz Pomocy Ukrainie

BSH to jedna z wielu firm, które aktywnie włączyły się w pomoc Ukraińcom. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uruchomiony został Fundusz Pomocy Ukrainie, na który już trafiają pieniądze. Dodatkowo Personnel Service wraz z partnerami, Pracodawcami RP oraz Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, rozpoczął kampanię skierowaną do obywateli Ukrainy o aplikacji Workport, dzięki której mogą szybko znaleźć pracę oraz uzyskać inne formy wsparcia, ale także znaleźć darmowe miejsca noclegowe na terenie całej Polski. 104180.png WorkPort to portal dedykowany imigrantom zarobkowym. Pozwala on użytkownikowi wybrać rodzaj pracy, skontaktować się z pracodawcą, nie wychodząc z domu wykupić ubezpieczenie, kupić bilet i przyjechać do kraju docelowego. Oprócz tego użytkownik jeszcze w drodze może znaleźć zakwaterowanie na podstawie opinii innych użytkowników, założyć konto bankowe, na które będzie wpływać wynagrodzenie, a potem wysłać przelew międzynarodowy do rodziny i bliskich bezpośrednio przez aplikację. Wpłat na cele humanitarne można dokonywać na następujące numery kont: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas: PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004 EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005 USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006 do wpłat walutowych: KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

