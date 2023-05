Branża nieruchomości wspiera dzieci ze spektrum autyzmu

W grze "Po Woli do autyzmu" wzięło udział 16 drużyn. Zwyciężył zespół kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy, a za nim kolejno drużyna Adgar Poland oraz Cushman & Wakefield.

- Piąta edycja naszej imprezy pokazuje, że jako branża możemy więcej, jeśli działamy wspólnie. Bardzo dziękuję naszym partnerom, klientom i każdemu, kto dołożył swoją cegiełkę do wsparcia podopiecznych Fundacji Synapsis. Warto też zwrócić uwagę, że tego typu wydarzenia mają również swój pozafinansowy charakter, bo edukują, promują różnorodność i łamią tematy tabu. Mając to na uwadze, nasz zespół rozpoczyna działania skupione wokół koncepcji neuroróżnorodności, które pozwolą nam lepiej wspierać pracowników Cushman & Wakefield (i nie tylko) - bez względu na ich potrzeby i wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się w miejscu pracy - powiedział Krzysztof Misiak, dyrektor zarządzający Cushman & Wakefield w Polsce.