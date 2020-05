BNP Paribas sfinansuje 500 testów dla pracowników laboratoriów

Bank BNP Paribas włącza się w walkę z pandemią Covid-19 sponsorując testy na obecność SARS-CoV-2. Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych ALAB laboratoria wykona 500 testów wykrywających SARS-CoV-2. Testy będą przeznaczone dla pracowników laboratoriów medycznych z ośrodków publicznych. Liczba sponsorowanych przez bank testów wzrosła tym samym do 2000 sztuk.

BNP Paribas wspólnie z Alab Laboratoria, przy wsparciu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, realizuje projekt, którego adresatem są pracownicy laboratoriów publicznych.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie zwiększenie liczby wykonywanych testów na obecność SARS-CoV-2 ma kluczowe znaczenie dla walki z pandemią. Dlatego po raz kolejny zdecydowaliśmy o zakupie puli testów z przeznaczeniem dla osób będących na pierwszej linii walki. Teraz 500 testów trafi do diagnostów laboratoryjnych, którzy są w ramach wykonywania swojej pracy szczególnie narażeni. Mamy nadzieję, że ta pomoc przyczyni się do szybszej wygranej z pandemią – mówi Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku BNP Paribas.

Bank BNP Paribas wspiera służbę zdrowia w walce z pandemią Covid-19 od samego początku. Wcześniej w ramach wsparcia Bank BNP Paribas sfinansował 500 testów dla przedstawicieli zawodów medycznych w ramach inicjatywy Badamy-Wspieramy z Grupą Diagnostyka, 1000 testów dla szpitali i placówek medycznych w ramach współpracy z Warsaw Genomics, a także zakupił i przekazał 20 000 maseczek dla służby zdrowia.

Dodatkowo, w ramach pomocy dla branży medycznej, od końca kwietnia BNP Paribas rozpoczął dostawy posiłków do Szpitala Wolskiego w Warszawie. Dania są przygotowywane przez naszych kucharzy w kantynie w centrali Banku BNP Paribas i regularnie dowożone do placówki.