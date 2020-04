BNP Paribas kupuje testy dla pracowników służby zdrowia

Bank BNP Paribas został partnerem akcji "Badamy - Wspieramy" zainicjowanej prze Grupę Diagnostyka. W jej ramach pracownikom służby zdrowia oferuje się bezpłatne badania na obecność wirusa SARS-CoV-2.

– Pracownicy służby zdrowia odgrywają kluczową rolę w walce z koronawirusem, stanowiąc przy tym grupę podwyższonego ryzyka zachorowania na Covid-19. Problem stanowi ograniczony dostęp do testów dla personelu medycznego, co może mieć wpływ na dalsze rozprzestrzenianie się epidemii, a bez medyków trudno byłoby nam mierzyć się z pandemią. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, razem z Bankiem BNP Paribas zrealizujemy bezpłatne testy na obecność SARS-CoV-2 dedykowane pracownikom medycznym – mówi prof. Jakub Swadźba, prezes Diagnostyki.

Z badań skorzystać mogą m.in. lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, ratownicy medyczni czy diagności laboratoryjni, a podstawą do ich przeprowadzenia jest aktualny dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu.

– Kluczowe dla walki z pandemią są badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. Dlatego tak ważne jest zwiększenie liczby testów, zwłaszcza w grupie najbardziej narażonych osób, czyli przedstawicieli służby zdrowia. Wychodząc z tego założenia, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektu Badamy-Wspieramy realizowanego przez Grupę Diagnostyka i sfinansowaniu 500 testów dla przedstawicieli zawodów medycznych. Mamy nadzieję, że dzięki dodatkowym testom będziemy o krok bliżej wygrania walki z pandemią – wyjaśnia Maria Krawczyńska, dyrektor biura CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu.

Grupa Diagnostyka wykonuje testy metodą RT-PCR z certyfikatem CE-IVD, zwalidowaną i zgodną z rekomendacjami WHO. Próbki pobierane są w specjalnych Punktach Pobrań typu „Drive&Go-Thru”, które obecnie znajdują się w Warszawie (al. Komisji Edukacji Narodowej 61), Łodzi (Al. Politechniki 4), Poznaniu (ul. Serbskiej 7), Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9), Bydgoszczy (przy Stadionie Zawiszy) oraz Krakowie (parking przy Tauron Arena).

We wszystkich lokalizacjach od poniedziałku do piątku w określonych godzinach medycy mogą bezpłatnie poddać się badaniom, okazując dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu.