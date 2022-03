Biznes wspiera Ukrainę. Wartość pomocy przekroczyła już 100 mln zł

Pracodawcy RP, Corporate Connections, BNI Polska, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspólnie realizują szereg działań wspierających obywateli Ukrainy. Zrzeszone firmy organizują transport tysięcy uchodźców, przekazują środki pieniężne, leki, żywność, odzież, środki sanitarne i higieniczne. Wartość pomocy rzeczowej to ponad 100 mln zł.

Zrzeszone organizacje udostępniają lokale, miejsca noclegowe, transport, zapewniają wsparcie prawne i tłumaczenia dla Ukraińców oraz firm, które takie miejsca pracy są w stanie zaoferować. W udostępnionych przez polskie firmy przedszkolach i szkołach powstało 12 domów dziecka dla ok. 2 tysięcy dzieci ewakuowanych z ukraińskich ośrodków opiekuńczych, którym zapewniono kompleksową opiekę.

Przeczytaj: Na granicy wszyscy mają nadzieję, że Polska to tylko chwilowy dom. Chcą wracać do siebie

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przedsiębiorcy wspólnymi siłami starają się sprostać rosnącym w ogromnym tempie potrzebom osób uciekających przed rosyjską agresją, a jednocześnie przekazywać pomoc humanitarną i medyczną dla walczących o wolność Ukrainy. Oprócz pomocy udzielanej indywidualnie, prowadzona jest zbiórka w ramach akcji „Pomoc Ukrainie”, na której konto wpłynęło już ponad 3 mln zł.

- Wielu naszych członków, właścicieli największych firm w Polsce, zaangażowało się w pomoc Ukrainie, samodzielnie organizując akcje pomocowe, przekazując swoje produkty, usługi, swoje zespoły - mówi Ryszard Chmura, prezes zarządu Corporate Connections. - Często osobiście przedsiębiorcy pomagają, są na granicy, koordynują akcje aby przyśpieszyć działanie. Oprócz tych indywidualnych działań, rozpoczęliśmy też wspólną dodatkową akcję, do której zaprosiliśmy największe organizacje biznesowe w Polsce. Dzięki temu część aktywności możemy skoordynować i robić wspólnie. Jestem pod wrażeniem jak szybko i sprawnie zareagowali przedsiębiorcy. Pomagają jednocześnie zarządzając kryzysowo swoimi firmami, w obliczu zmieniających się warunków rynkowych i niepokoju - dodaje.

Wiele osób przybywających do Polski z terenów objętych wojną porozumiewa się tylko po ukraińsku, co sprawia, że oferty pracy dla nich muszą być dopasowane do ich potrzeb i możliwości, a proces zatrudnienia i aklimatyzacji odpowiednio przygotowany. W tym zakresie konieczna jest współpraca m.in. z lokalnymi samorządami.

- Baza ofert pracy z każdą chwilą się powiększa. Stanowiska są zróżnicowane i znaleźć zajęcie będą mogły zarówno krawcowe, jak i programiści czy pracownicy contact center do obsługi klientów w języku ukraińskim - zaznacza Rafał Baniak, prezes zarządu Pracodawców RP. - Mamy również dostępne stanowiska w gastronomii i hotelarstwie. Bardzo potrzebni są tłumacze języka ukraińskiego. Pracodawcy podchodzą do tego trudnego zadania z ogromnym zaangażowaniem, mimo obaw dotyczących kwestii legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Niektórzy oferują również dom z osobnymi pokojami dla rodzin i są w stanie tak zorganizować pracę, aby zapewnić opiekę nad dziećmi - dodaje Rafał Baniak.

Na granicy w Przemyślu dzięki firmom członkowskim został utworzony punkt recepcyjny. Stacjonuje tam także rekrutobus Personnel Service, w którym obywatele Ukrainy otrzymują szczegółowe informacje w języku ukraińskim dotyczące rynku pracy, procedur i ofert zatrudnienia. Uruchomiona całodobowa infolinia pomocowa +48 730 250 670 odbiera setki telefonów każdego dnia. Informacje są udzielane w językach ukraińskim i polskim.

Zobacz: Przyjeżdżają bez kontaktów, bez języka. Tutaj dostają namiastkę normalności

Panuje wielka moblilizacja

- Mobilizacja przedsiębiorców jest ogromna. Miasta i instytucje zajmujące się uchodźcami na bieżąco przekazują nam informacje o potrzebach, które zaspokajamy za pomocą dostępnych zasobów firm - podkreśla Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. - W uzupełnieniu indywidualnych akcji pomocowych trwa zainicjowana przez nasze organizacje zbiórka środków finansowych na pomoc humanitarną i medyczną. Dotychczasowe zaangażowanie napawa optymizmem, ale pamiętajmy, że to wciąż niewiele w stosunku do rosnących potrzeb społeczeństwa wyniszczanego wojną. Dlatego nieustannie apelujemy o wpłaty i dołączanie do naszej akcji - zaznacza.

Pracodawcy RP niezmiennie działają także w zakresie zmian legislacji, by ułatwić działania przedsiębiorców pomagających Ukrainie i obywatelom Ukrainy. 4 marca br. wdrożone zostały przez rząd postulaty wniesione przez Radę Przedsiębiorczości i Pracodawców RP dotyczące przyjęcia 0 proc. stawki podatku od dostawy towarów i świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom wojny

w Ukrainie.

Pracodawcy RP wraz z partnerami akcji pomocowych przypominają, że wszelkie zgłoszenia w sprawie pomocy dla obywateli ukraińskich i na rzecz Ukrainy można zgłaszać na specjalny adres pomocdlaukrainy@pracodawcyrp.pl

Oficjalne zbiórki na rzecz Ukrainy

Cały czas trwa zbiórka finansowa na pomocy dla Ukrainy:

w PLN PL 71 1240 5963 1111 0010 2485 5177 z dopiskiem „UKRAINA”

w EURO IBAN: PL97 1240 5963 1978 0000 4796 3935SWIFT: PKOPPLPW z dopiskiem „UKRAINA”

Portal siepomaga.pl https://www.siepomaga.pl/przedsiebiorcy-ukrainie

Wszystkie działania zorganizowane są przez organizacje zrzeszającą ponad 19 tys. firm – Pracodawcy RP a także Corporate Connections, BNI Polska, Polską Radę Biznesu, Związek Pracodawców Business Centre Club. Do wspólnej akcji polskiego biznesu dołączyła również Konfederacja Lewiatan oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.