Biznes w zielonych barwach. Grupa iCEA posadzi las

• 20 lip 2022 16:26





Świadomość ekologiczna rośnie, także w biznesie. Grupa iCEA postanowiła przyłączyć się do projektu posadzimy.pl i posadzić las. Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat (Fot. Kazuend /Unsplash)

Obecnie polskie firmy mają coraz większą świadomość znaczenia proekologicznych działań. Dla grupy iCEA istotna jest realizacja założeń wynikających z misji organizacji. Taką też wartością jest dbałość o środowisko. Przyłączając się do projektu posadzimy.pl firma połączyła swoje działania z aktywnością proekologiczną pod hasłem „Rośniemy razem!”. Ten projekt to przykład tego, że można realizować cele biznesowe, dokładając swoją cegiełkę do walki o środowisko.

Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat. Natomiast drzewo o wysokości ok. 25 metrów pochłania tyle CO2, ile dostarczają dwa gospodarstwa domów jednorodzinnych, dlatego sadzenie drzew może przynieść ogromne korzyści dla środowiska.

- W Grupa iCEA bierzemy więc odpowiedzialność za siebie i naszych klientów, dlatego w trosce o planetę uruchomiliśmy akcję „Rośniemy razem!” Dzięki idei zielonego SEO, każda nowa umowa będzie miała swoje odzwierciedlenie w akcji sadzenia drzew, a nasi klienci mogą odebrać dedykowany certyfikat sadzenia drzew - mówi Martyna Widomska, specjalista ds. marketingu i koordynatorka akcji w Grupa iCEA.

Warto podkreślić, że marketing od lat przybiera zielone barwy na skalę globalną. Przykładem takich działań jest rebranding McDonalda, który zastąpił kolor czerwony w swoim dotychczasowym key visual - zielonym, a tym samym pociągnął za sobą również szereg decyzji strategicznych o charakterze proekologicznym. Chyba najbardziej odczuwalną dla konsumenta zmianą było zastąpienie plastikowych kubeczków McFlurry tymi papierowymi.

