Biznes społecznie aktywny. Powinność, która się opłaca

24 proc. Polaków uważa, że największa lokalna firma z okolicy powinna być określana mianem dobrego sąsiada, jednak nazywa je tak tylko 12 proc. z nich. Jako "partnera" widziałoby firmę 23 proc. badanych, a w rzeczywistości nazywa ją tak tylko 11 proc. respondentów. Takie wnioski płyną z raportu „Zaangażowanie społeczne firm”.

Zbadanie oczekiwań Polaków w obszarze lokalnego zaangażowania biznesu zainicjowała firma Wedel, która kontynuuje tradycję społecznej odpowiedzialności rozpoczętą przez założycieli. Dziś jeden z trzech liderów branży czekoladowej w Polsce realizuje projekty w ramach strategii CSR i odpowiada na wyzwania współczesnego świata jako odpowiedzialny producent, pracodawca i partner. Jednym z elementów strategii CSR Wedla jest opublikowany właśnie raport wskazujący na oczekiwania wobec firm społecznie odpowiedzialnych.

Badanie „Zaangażowanie społeczne firm” zostało zrealizowane przez Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech Uniwersytetu SWPS na zlecenie firmy Wedel. Przeprowadzone zostało na przełomie września i października na próbie 1665 Polaków. Grupa została dobrana według reprezentacji w populacji ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania, na panelu badawczym Ariadna.

Badanie pozwoliło porównać oczekiwania Polaków dotyczące tego, jak chcieliby postrzegać największe firmy zlokalizowane w ich okolicy, z ich aktualnym obrazem. Dystans między między marzeniami a rzeczywistością okazał się spory.

24 proc. Polaków uważa, że największa lokalna firma z okolicy powinna być określana mianem dobrego sąsiada, jednak nazywa je tak tylko 12 proc. z nich. Jako partnera widziałoby firmę 23 proc. badanych, a w rzeczywistości nazywa ją tak tylko 11 proc. respondentów. Najwięcej Polaków (19 proc.) określa obecnie największą firmę w okolicy po prostu jako element lokalnego krajobrazu, a 15 proc. jako żywiciela.

Wyniki wskazują też, że wciąż istnieje duże pole do działania, jeżeli chodzi o aktywność firm w otoczeniu lokalnym. 40 proc. respondentów uważa, że zaangażowanie lokalne powinno być większe niż obecnie, tylko co czwarty badany ocenia je jako wystarczające. Z raportu wynika, że istnieje wyraźne oczekiwanie, aby firmy odpowiadały na aktualne potrzeby otoczenia raczej dołączając do trwających już projektów i je wspierając – niekoniecznie samodzielnie je inicjując.

28 proc. Polaków sądzi, że zadaniem firm jest odgrywanie roli „zaangażowanego uczestnika” różnych wydarzeń i akcji lokalnych, tyle samo postrzega je jako „promotora” takich projektów. Zaangażowanie firm widziane jest także jako dostarczanie zasobów (np. finansowych, sprzętowych) do działań społecznych – w takiej roli przedsiębiorstwa postrzega 18 proc. badanych.

Grafika: Wedel

- Potrzeby lokalnych partnerów poznajemy dzięki otwartej komunikacji. Rozmowy z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym (pracownikami, partnerami biznesowymi i społecznymi) przeprowadzone w ramach dialogu z interesariuszami, były również ważną częścią procesu tworzenia wedlowskiej strategii CSR. Wspólnie wypracowaliśmy listę ważnych dla nas wszystkich kwestii, na których skupiają się nasze odpowiedzialne i zrównoważone projekty - wyjaśnia Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych „HumanTech" Uniwersytetu SWPS zwraca uwagę na inny aspekt. Według niego wyniki sugerują, że firmy nie są obecnie mocno zintegrowane ze społecznością lokalną, a potencjał takich działań jest nadal spory.

- Z kolei ok. 1/3 Polaków ma konkretne oczekiwania w stosunku do angażowania się przedsiębiorstw. Warto dodać, że pożądane przez respondentów działania firm są bardzo zróżnicowane i najczęściej dotyczą zwiększenia ich aktywności w przestrzeni użyteczności publicznej (31 proc.), pomocy dla chorych (29 proc.) oraz działań związanych z kulturą i rozrywką (również 29 proc.). Badanie pokazuje także pole do działań, jeżeli chodzi o angażowanie seniorów - 75 proc. osób z grupy wiekowej 55+ nie miało okazji współpracować z lokalną firmą w realizacji jakiegoś projektu dla społeczności lokalnej (wolontariat lub inny rodzaj zaangażowania) - mówi ekspert Uniwersytetu SWPS.

Biznes ma obowiązki

Z raportu Wedla wynika, że wpływ firmy na otoczenie powinien wykraczać poza jej działalność komercyjną. 25 proc. Polaków oczekuje od przedsiębiorstw adresowania potrzeb społecznych od czasu do czasu, natomiast zdecydowana większość z nich (63 proc.) uważa, że działania prospołeczne należy wpisać na stałe w misję organizacji. Tylko 3 proc. respondentów uważa, że firmy w ogóle nie muszą uwzględniać takich celów w swojej działalności.

Odpowiedzi respondentów wskazują, że zaangażowanie lokalne firm ma wpływ na postrzeganie przez Polaków ich produktów czy usług. 58 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że chętnie kupuje produkty lub korzysta z usług firm, które są zaangażowane w działania społeczne w okolicy ich zamieszkania. Natomiast połowa z nich jest w stanie zapłacić więcej za produkty czy usługi danej firmy, jeśli wiedzą, że ma ona swój wkład w rozwój najbliższego otoczenia.

fot. shutterstock

Rozwiązywania przez biznes w równym stopniu problemów lokalnych, narodowych i globalnych oczekuje największa część badanych (29 proc). Niewiele mniej (24 proc.) jest zdania, że firmy powinny skupiać się na problemach lokalnych (specyficznych dla danej miejscowości czy dzielnicy). O tym, że przedsiębiorstwa mają podejmować wyłącznie wyzwania globalne, przekonanych jest jedynie 6 proc. ankietowanych.

- Założyciele Wedla rozpoczęli tradycję społecznej odpowiedzialności, prowadząc działalność dobroczynną, wspierając budowę nowych obiektów w Warszawie czy pomagając ludności stolicy

w czasie wojny. Dziś, zaangażowanie lokalne w Warszawie jest ważną częścią wedlowskiej strategii CSR, zwłaszcza na Pradze-Południe, gdzie od lat 30. XX w. mieści się nasza fabryka - mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierownik komunikacji korporacyjnej firmy Wedel.

CSR działa

W październiku Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport „Menedżerowie CSR”.

To badanie, które sprawdza zmiany zachodzące w sposobach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Zdecydowana większość badanych (87 proc.) uważa, że CSR i zrównoważony rozwój wpłynęły na sposób funkcjonowania biznesu w Polsce. 7 proc. badanych uważa, że CSR raczej nie wpłynął na biznes, a 6 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Co ciekawe, wśród respondentów nie było osoby, której zdaniem CSR zdecydowanie nie wpłynął na funkcjonowanie biznesu w Polsce. W porównaniu z badaniem realizowanym w 2015 r. wzrósł odsetek osób odpowiadających twierdząco na to pytanie, gdyż wówczas było to 81 proc..

Zdaniem ankietowanych, najważniejszymi problemami społecznymi, których rozwiązywanie wspiera biznes, są: wykluczenie cyfrowe (53 proc.), braki w edukacji (53 proc.) oraz niezdrowy tryb życia (47 proc.). W tej edycji wyróżniono również kwestie środowiskowe, do rozwiązania których przyczynia się biznes. Według respondentów są to: nadmierna produkcja plastiku (63 proc.), nadmierne zużycie wody (56 proc.) oraz emisja gazów cieplarnianych (56 proc.).

fot. shutterstock

Z raportu wynika, że niemal wszyscy badani zauważyli, że w ciągu ostatnich 5 lat znaczenie koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju dla organizacji wzrosło. Aż 94 proc. z nich poparło tę opinię, z czego aż 63 proc. uznało, że to znaczenie wzrosło zdecydowanie. Nie było osoby, która stwierdziłaby, że znaczenie to w jakikolwiek sposób spadło. Jedynie 6 proc. badanych oceniło, że nie nastąpiła żadna zmiana w tym obszarze.

Ponadto, 80 proc. badanych oceniło, że w ciągu ostatnich 5 lat nastąpiła integracja wartości CSR z biznesową działalnością firmy.

- To ważny sygnał, dobitnie świadczący o przechodzeniu z rozumienia CSR jako pobocznej, dobrowolnej aktywności, skupionej na własnych inicjatywach, w kierunku działań związanych bezpośrednio ze stricte biznesowymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ważne jest także, że aż 2/3 badanych oceniło, iż wspomniany proces doprowadził do wzmocnienia ich pozycji w organizacji - czytamy w raporcie.

W ciągu ostatnich pięciu lat znacznie wzrósł odsetek firm, które mają strategię CSR. W 2015 roku zaledwie 38 proc. pytanych odpowiedziało twierdząco na to pytanie. W 2020 było to już 75 proc.