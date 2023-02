Biznes pomaga ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

Międzynarodowa grupa, do której należy m.in. Lidl Polska i Kaufland, przekazuje darowiznę w wysokości 1 mln euro w ramach natychmiastowej pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.

Aby pomoc dotarła do ofiar jak najszybciej, wspólna darowizna zostanie przekazana służbom Disaster Relief Services działających w ramach niemieckiego Czerwonego Krzyża. Dzięki tym środkom pracownicy organizacji humanitarnych będą mogli zapewnić potrzebną pomoc potrzebującym na obszarze dotkniętym klęską.

Również firma Revolut (aplikacja finansowa) zdecydowała się wesprzeć ofiary trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Zorganizowała zbiórkę. Pomoc trafi do zespołów ratownictwa i poszukiwawczych oraz do osób pozbawionych domu i środków pierwszej potrzeby, zwłaszcza do dzieci. Aby złożyć datek przez Revolut, trzeba wejść w aplikacji do zakładki Centrum (Hub) i wybrać kafelek Darowizny (Donations) z ikoną serduszka. Następnie, należy wybrać jedną z organizacji partnerskich i kwotę. Datki mogą być jednorazowe lub cykliczne. Kampania pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi jest aktywna w Wielkiej Brytanii i w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Polsce).