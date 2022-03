Bank Pocztowy wspiera uchodźców. To już kolejna firma na długiej liście

Bank Pocztowy włączył się w akcję pomocową dla Ukraińców. Przekazał organizacji Caritas Polska darowiznę, która zostanie przeznaczona na zakup najbardziej potrzebnych rzeczy dla rodzin ukraińskich przebywających obecnie w Polsce oraz w Ukrainie.

Autor: KDS

• 11 mar 2022 13:34





Bank Pocztowy włączył się w akcję pomocową dla Ukraińców (Fot. materiały prasowe)

Bank Pocztowy współpracuje z organizacją pomocową Caritas Polska od 2019 roku. Teraz rozszerzył jej zakres.

Bank to nie tylko zyski, ale także prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego, dlatego popieramy inicjatywy jak ta, którą obecnie realizujemy z Caritasem – komentuje Jakub Słupiński, prezes Banku Pocztowego.

W pomoc Ukraińcom uciekającym przed rosyjskimi bombami zaangażowały się również przedsiębiorcy, którzy z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uruchomili Fundusz Pomocy Ukrainie.

Klienci banku mogą między innymi korzystać z karty Mastercard, dzięki której dokonując codziennych płatności bez dodatkowego wysiłku mogą wspierać osoby w potrzebie, objęte pomocą w ramach serwisu zbiórek o nazwie Uratujecie.pl, prowadzonego przez Caritas Polska. Płacąc z kolei kartą z logo Caritas za zakupy mogą zbierać punkty, które następnie przeliczane są na donacje dla osób potrzebujących.

Teraz bank rozszerza współpracę z Caritasem, skupiając się na pomocy dla rodzin ukraińskich, które w wyniku agresji Rosji i wywołanej przez nią wojny, musiały uciekać ze swojego kraju do Polski.

- Środki przekazane Caritasowi zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnych rzeczy codziennego użytku dla rodzin ukraińskich, które uciekły do naszego kraju z ogarniętej wojną Ukrainy. Polacy, polski rząd, polskie samorządy, ale także polskie firmy, te małe i duże, starają się zrobić wszystko co w ich mocy, aby wesprzeć naszych przyjaciół z Ukrainy w czasie tych tragicznych chwil, które nasi sąsiedzi obecnie przeżywają. Bank to nie tylko zyski, ale także prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego, dlatego popieramy inicjatywy jak ta, którą obecnie realizujemy z Caritasem – komentuje Jakub Słupiński, prezes Banku Pocztowego.

Pomagają pracownicy

Wsparcie dla osób z Ukrainy płynie także od pracowników banku, którzy zbierają dla uchodźców wojennych zza wschodniej granicy żywność, środki higieniczne, środki opatrunkowe, telefony czy ładowarki do telefonów.

- Wobec aktualnej sytuacji na Ukrainie nie możemy przejść obojętnie. Dramat wojny porusza nasze serca i pobudza do niesienia pomocy. To piękne i budujące, kiedy widzimy z jakim zaangażowaniem Polacy niosą pomoc swoim sąsiadom. Pomoc nie jest możliwa bez środków, dlatego wciąż można wspierać naszą akcję na rzecz Ukrainy pod nazwą Pomoc dla Ukrainy na naszej stronie caritas.pl/ukraina - powiedział ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Fundusz Pomocy Ukrainie Bank Pocztowy to jedna z wielu firm, które aktywnie włączyły się w pomoc Ukraińcom. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uruchomiony został Fundusz Pomocy Ukrainie, na który już trafiają pieniądze. Dodatkowo Personnel Service wraz z partnerami, Pracodawcami RP oraz Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, rozpoczął kampanię skierowaną do obywateli Ukrainy o aplikacji Workport, dzięki której mogą szybko znaleźć pracę oraz uzyskać inne formy wsparcia, ale także znaleźć darmowe miejsca noclegowe na terenie całej Polski. Grafika: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza WorkPort to portal dedykowany imigrantom zarobkowym. Pozwala on użytkownikowi wybrać rodzaj pracy, skontaktować się z pracodawcą, nie wychodząc z domu wykupić ubezpieczenie, kupić bilet i przyjechać do kraju docelowego. Oprócz tego użytkownik jeszcze w drodze może znaleźć zakwaterowanie na podstawie opinii innych użytkowników, założyć konto bankowe, na które będzie wpływać wynagrodzenie, a potem wysłać przelew międzynarodowy do rodziny i bliskich bezpośrednio przez aplikację. Wpłat na cele humanitarne można dokonywać na następujące numery kont: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas: PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004 EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005 USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006 do wpłat walutowych: KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

