Awilux wspiera szpital i zawiesza wynagrodzenia zarządu

Kwota przekazana przez Awilux została przeznaczona na zakup urządzenia do dezynfekcji karetek i sal chorych oraz na środki ochrony osobistej dla personelu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

- Zachęcam do wsparcia leszczyńskiego szpitala oraz innych lokalnych placówek zdrowia przez inne firmy naszego regionu. Niedobory środków ochrony osobistej i sprzętu do walki z koronawirusem są katastrofalne. Tylko wspólne i odpowiedzialne działania pomogą przejść nam przez tą trudną i niemożliwą do przewidzenia w skutkach sytuację - tłumaczy Marek Sprengel, prezes firmy Awilux.

Zarząd firmy poinformował także, że na czas trwania epidemii i kryzysu zawiesza wypłatę swoich wynagrodzeń i wprowadza ograniczenia inwestycyjne dotyczące nowych realizacji. Działania maja na celu zabezpieczyć wypłaty przyszłych płac.Produkcja w firmie jest utrzymana, kontynuowane są rozpoczęte inwestycje.

- Chcemy poinformować, że wszystkie rozpoczęte do tej pory inwestycje przebiegną bez zmian. Nasz zakład pracuje przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Tych samych zasad przestrzegamy podczas przeprowadzania pomiarów oraz montażu naszych rozwiązań. Jednocześnie informujemy, że nasze biura zlokalizowane w Lesznie oraz w Łodzi zostały na czas kwarantanny zamknięte, a wszystkich obecnych i potencjalnych odbiorców zachęcamy do komunikacji telefonicznej lub mailowej - mówi prezes Awilux.