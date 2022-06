Avon daje 3 dni płatnego urlopu na wolontariat

„Purpose at Heart” to nowy program firmy Avon, który daje każdemu pracownikowi, niezależnie od formy zatrudnienia, 3 dni płatnego urlopu przeznaczonego na działania społeczne i działalność charytatywną. Pracownicy mogą wybrać dowolne organizacje, których działania są im najbliższe, a jednocześnie spójne z kampaniami społecznymi prowadzonymi przez markę – Avon Kontra Rak Piersi lub Avon Kontra Przemoc. Mogą także wspierać instytucje, które prowadzą programy związane m.in. z budowaniem i podnoszeniem świadomości na temat raka piersi, eliminowaniem problemu przemocy wobec kobiet, wspieraniem kobiet w osiąganiu niezależności finansowej, a także działające na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska. Wszystkie organizacje powinny mieć status pożytku publicznego.

Odpowiadając na ludzkie dramaty spowodowane trwającą wciąż wojną w Ukrainie, firma zachęca również do wspierania organizacji, fundacji oraz inicjatyw oddolnych, które niosą szeroko rozumianą pomoc humanitarną na rzecz Ukraińców. W tym przypadku pracownicy mogą wspierać nie tylko organizacje pożytku publicznego, ale także angażować się w inicjatywy ochotnicze prowadzone w ramach lokalnych społeczności, wspólnot czy grup wolontariuszy.

- Avon to firma, która pomoc kobietom ma od zarania wpisaną w swoje DNA. Teraz, w ramach nowego programu wolontariatu, nasi pracownicy mogą sami realizować naszą misję, udzielając się charytatywnie w obszarach, które są bliskie ich sercom. W Avon tworzymy społeczność, w której każdy może mieć realny wkład w tworzenie lepszego świata dla nas wszystkich – mówi Agnieszka Isa, general manager Avon Cosmetics Polska.

Avon od lat prowadzi inicjatywny, które niosą konkretną pomoc. Marka zainicjowała w Polsce duże kampanie społeczne na rzecz profilaktyki raka piersi i walki z przemocą oraz jako pierwsza dała swoim pracownikom Dzień na U, czyli dodatkowy dzień wolny na wykonanie badań profilaktycznych. Działając na rzecz kobiet, Avon do tej pory dofinansował ponad 58 tys. badań USG, a na walkę z przemocą przekazał blisko 3,5 mln zł.

Od początku wojny w Ukrainie marka skupiła się na konkretnych działaniach mających na celu zapewnienie realnej pomocy i wsparcia zarówno osobom, które pozostały w objętym wojną kraju, jak i uchodźcom przybywającym do innych państw. Globalnie firma Avon przekazała 200 tys. dolarów na wsparcie kobiet i dzieci na Ukrainie. Cała grupa Natura &Co, do której obok Avon należą marki siostrzane: The Body Shop, Natura i Aesop, przekazały kolejne 3 miliony reali brazylijskich (ok. 580 tys. dolarów) na szereg akcji humanitarnych, w tym także na rzecz Czerwonego Krzyża.

Lokalnie Avon Polska dostarczył 19,5 tony kosmetyków pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy, a także przekazał Fundacji Ocalenie pieniądze na zapewnienie tymczasowego zakwaterowania i wyżywienia dla kobiet z dziećmi. Konsultantki Avon z wielkim zaangażowaniem organizują lokalne inicjatywy pomocowe, w ramach których przekazały prawie 2 tony produktów. Ponadto firma nieustannie wspiera swoje Konsultantki w Ukrainie. Od kwietnia fabryka i centrum dystrybucji Avon w Garwolinie dbają o zapewnianie ciągłości obsługi zamówień napływających od ukraińskich Konsultantek, dostarczając im kosmetyki, by mogły zarabiać i budować swoją niezależność finansową.

Nie tylko kobiety i akcje społeczne

Obok działań dedykowanych wspieraniu kobiet i społeczności, Avon dba także o środowisko naturalne. Marka nie testuje na zwierzętach swoich produktów ani ich składników nigdzie na świecie. W ostatnim roku, dzięki licznym inicjatywom i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, firma ograniczyła emisję CO2 o 200 ton, poddała recyklingowi 98,5 proc. odpadów oraz zaoszczędziła 5000 m3 wody. Z okazji przypadających w tym roku 30. urodzin marki w Polsce, organizacja rozpoczęła sadzenie Lasu Avon. Firma ufundowała pierwsze jubileuszowe 30 sadzonek, a pracownicy oraz Konsultantki wsparli inicjatywę i w ciągu dwóch miesięcy indywidualnie dosadzili ponad 190 drzew!

Wszystkie działania Avon mają na celu tworzenie lepszego świata. Teraz, w ramach programu wolontariatu, firma umożliwia swoim pracownikom, by przyłączyli się do realizowania misji firmy, udzielając się charytatywnie. Bo każdy, nawet najmniejszy i symboliczny, akt dobra przyczynia się do tworzenia lepszego jutra.