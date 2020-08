Auchan zbiera stare plecaki szkolne. Tak dba o środowisko

Wymień stary plecak na nowy to akcja, której głównym celem jest dbałość o środowisko. W ten sposób Auchan promuje ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, i pokazuje jak ograniczyć liczbę odpadów.

Firma pokazuje, że racjonalnie wykorzystywane produkty zostają w gospodarce na dłużej (re-use, re-cycle), a dzięki temu powstaje mniej odpadów.

Dlatego każdy produkt powinien być używany jak najdłużej, a po okresie eksploatacji powinien nadawać się do naprawy, tak by maksymalnie przedłużyć jego życie.

Akcja skierowana jest do uczniów oraz ich rodziców. W dniach 6-16 sierpnia 2020 w hipermarketach będzie można wymienić stary plecak szkolny na nowy. Klienci, którzy przyniosą stary plecak szkolny do Punktu Obsługi Klienta otrzymają bon na zakup nowego ze zniżką 50 proc. Dzięki temu wszystkie stare plecaki mają szansę powrócić do obiegu. Te, które będą w dobrym stanie zostaną przekazane do dalszego użycia, część zostanie poddana recyklingowi przemysłowemu.

Projekt jest realizowany wspólnie z fundacją Eco-textil, która zajmuje się recyklingiem tekstyliów. Środki uzyskane z recyklingu zostaną wykorzystane do zakupu profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego - trójkołowych rowerków dla niepełnosprawnych z wybranej szkoły specjalnej.

Równolegle w hipermarketach Auchan odbędzie się wielka zbiórka charytatywna artykułów szkolnych pod hasłem Dorzucasz Pomagasz. Akcja organizowana jest z lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami współpracującymi z hipermarketami Auchan i ma na celu pomoc potrzebującym dzieciom. Działanie to nabiera szczególnego znaczenia obecnie, w kontekście ekonomicznych skutków pandemii.

- Auchan działa na rzecz środowiska, jednocześnie zwraca szczególną uwagę na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu, dobre relacje z lokalnymi społecznościami, angażuje się również w pomoc dzieciom. Poprzez podejmowane przez nas działania chronimy środowisko i edukujemy naszych klientów - szczególnie tych najmłodszych - pokazujemy, że każde, nawet najmniejsze aktywności mają znaczenie. W skali makro to troska o środowisko naturalne, o naszą Planetę. W skali mikro to pomoc potrzebującym i troska o nasze wspólne otoczenie. W obecnym kontekście, każdy świadomy zakup ma znaczenie - mówi Dorota Patejko, dyrektor Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Także technologiczny gigant HP i Fundacja Polsat wesprą dzieci. Do dzieci, które w czasie lockdownu miały utrudniony dostęp do nauczania zdalnego otrzymają od niego sprzęt. W sumie producent przekaże 3000 nowych drukarek HP Neverstop Laser o łącznej wartości ok. 2,6 mln zł. - Jesteśmy głęboko przekonani o tym, że edukacja stanowi podstawowe prawo człowieka, które może poprawić życie każdego z nas, niezależnie od miejsca, z którego pochodzimy. Jednocześnie wierzymy w technologię działającą w służbie ludzkości, która w tym przypadku wspiera budowanie równych szans w kształceniu na najwyższym poziomie - tłumaczy Vitaly Matyushenko, dyrektor zarządzający, HP Inc Polska.