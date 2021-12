Auchan skrupulatnie policzył niepełnosprawnych pracowników. Oto ilu ich jest

Auchan Retail Polska podejmuje, jak twierdzi, liczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami – zarówno klientów sieci, jak i pracowników. Firma realizuje program „Równe szanse w zatrudnieniu” i zachęca do zatrudniania osób o różnym stopniu niepełnosprawności - dziś to 529 pracowników sieci na różnych stanowiskach.

Auchan zachęca do zatrudniania osób o różnym stopniu niepełnosprawności (fot. Shutterstock)

– W Auchan od ponad 15 lat prowadzimy politykę zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Jako pierwszy, już w roku 2006 projekt ten wprowadził sklep Auchan we Wrocławiu, zatrudniając osoby niedosłyszące na stanowiskach kasowych. Wkrótce do tej inicjatywy dołączyły sklepy w Warszawie w Wola Parku i na Modlińskiej. Od 2008 roku nasza sieć stale współpracuje z przedsiębiorstwem ekonomii społecznej ABA Serwis, zatrudniając osoby o różnym stopniu niepełnosprawności w naszych sklepach – mówi Arkadiusz Mika, dyrektor zasobów ludzkich w Auchan Retail Polska.

Godziny ciszy w Auchan

Inne działania to tzw. Godziny ciszy z myślą o osobach ze spektrum autyzmu i nadwrażliwością sensoryczną. Auchan, jako pierwsza sieć w Polsce, uruchomiła tę inicjatywę, która polega na stworzeniu możliwości robienia zakupów w przyjaznym sensorycznie środowisku. Godziny ciszy obowiązują we wszystkich sklepach Auchan we wtorki, w godzinach 15:00-17:00. W tym czasie w sklepach przyciemnione zostają światła, wyłączone telewizory, muzyka i komunikaty z głośników. Dodatkowo do dyspozycji kupujących oddana jest specjalna uprzywilejowana kasa.

