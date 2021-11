Auchan i PepsiCo stawiają na recykling

W hipermarkecie Auchan w Piasecznie stanął pierwszy recyklomat - urządzenie do odzysku jednorazowych opakowań po napojach. To efekt współpracy sieci oraz firmy PepsiCo Polska na rzecz ochrony środowiska.

Autor: jk

• 18 lis 2021 19:00





Obsługa recyklomatu jest bardzo prosta (Fot. mat. pras.)

Recyklomat to urządzenie do zbierania, segregacji i zgniatania jednorazowych opakowań po napojach. Maszyna umożliwia zbiórkę dwóch popularnych frakcji surowców wtórnych: butelek PET i plastikowych zakrętek.

- Segregacja odpadów to dobry sposób na ich ponowne wykorzystanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak recykling opakowań plastikowych. Powstałe w tym procesie butelki wykonane z przetworzonego surowca (rPET) przyczyniają się do budowy gospodarki obiegu zamkniętego. To kolejny krok do realizacji wizji świata PepsiCo, w której plastik nigdy nie stanie się odpadem - powiedział Rafał Jagła, dyrektor sprzedaży large format w PepsiCo.

Dzięki urządzeniu konsumenci mogą nie tylko zadbać o planetę i przyczynić się do zwiększenia świadomości w zakresie segregacji odpadów, ale też zaoszczędzić pieniądze przy następnych zakupach w sieci hipermarketów Auchan. Każda oddana butelka to 6 groszy na karcie lojalnościowej Skarbonka.

Obsługa recyklomatu jest bardzo prosta, a jednocześnie dostosowana do potrzeb użytkowników, w tym dzieci i osób z niepełnosprawnościami.

- Jednym z filarów naszej działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju jest zaangażowanie na rzecz planety poprzez walkę z ograniczeniem zużycia plastiku. Działamy w tym zakresie pracując m.in. nad opakowaniami marki własnej. Dążąc do tworzenia nowych relacji i doświadczeń z naszymi klientami, aby stale poprawiać jakość ich życia, stawiamy również na wspólne rozwiązania i projekty realizowane z partnerami - mówi Dorota Patejko, dyrektor komunikacji i CSR w Auchan Retail Polska.

- Zależy nam na tym, aby nasze sklepy były platformą wymiany doświadczeń i dążeń, w tym, w obszarze działań na rzecz planety. Wspólny projekt z PepsiCo to ważny krok mający na celu dalsze angażowanie naszych klientów w działania pro-środowiskowe - dodaje Dorota Patejko.

