Ateneum wspiera Ukraińców. Pracownicy angażują się w pomoc

Ateneum, polski dystrybutor książek, gier, zabawek i artykułów papierniczych, udostępnił miastu Kraków halę o powierzchni 4000 metrów kwadratowych do sortowania darów dla Ukraińców i obsługę logistyczną. W pomoc zaangażowani są pracownicy firmy.

Firma Ateneum udostępniła miastu Kraków ogromną halę wraz z pracownikami i logistyką magazynową (Fot. mat. pras.)

Firma Ateneum udostępniła miastu Kraków ogromną halę wraz z pracownikami i logistyką magazynową.

To niejedyne działania firmy - wcześniej spółka przekazała sześć palet z artykułami pierwszej potrzeby, wsparła zakup sprzętu taktycznego dla walczących Ukraińców, a także otworzyła punkt pomocowy „Wszystko za jeden uśmiech".

- Sytuacja na Ukrainie bardzo leży nam na sercu, dlatego zrodziły się nasze pomysły pomocowe. W ostatnim czasie udostępniliśmy miastu Kraków ogromną halę wraz z pracownikami i logistyką magazynową, dzięki czemu codziennie przyjeżdżają do nas dary z całego świata dla Ukrainy. My je porządkujemy, tak by pomoc była najefektywniejsza i błyskawicznie wysyłamy produkty, na które jest zapotrzebowanie w danym rejonie Ukrainy. Każdego dnia z magazynu wyjeżdżają trzy, cztery tiry z posegregowaną pomocą dla naszych sąsiadów – komentuje współwłaściciel Ateneum Adam Zegiel.

Od początku ataku Rosji na Ukrainę Ateneum wspiera aktywnie Ukraińców. Firma między innymi przekazała sześć palet z artykułami pierwszej potrzeby, wsparła zakup sprzętu taktycznego dla walczących Ukraińców, jest współwydawcą charytatywnej książeczki w języku ukraińskim dla dzieci uchodźców, a także otworzyła punkt pomocowy „Wszystko za jeden uśmiech", gdzie Ukraińcy przebywający w Polsce mogą nieodpłatnie zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze produkty.

- „Wszystko za jeden uśmiech" to kolejna nasza wspólna inicjatywa z miastem Kraków. Jest to punkt przy ul. Łagiewnickiej 54 w Krakowie, gdzie na zasadzie smart charity potrzebujący otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb, mogą wybierać rzeczy z półek, m.in. ubrania, buty, kosmetyki, chemię czy zabawki dla dzieci, przymierzać je na miejscu i zabrać ze sobą wszystko, czego potrzebują – mówi Adam Zegiel.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Ateneum to jedna z wielu firm, które aktywnie włączyły się w pomoc Ukraińcom. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uruchomiony został Fundusz Pomocy Ukrainie, na który już trafiają pieniądze. Dodatkowo Personnel Service wraz z partnerami, Pracodawcami RP oraz Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, rozpoczął kampanię skierowaną do obywateli Ukrainy o aplikacji Workport, dzięki której mogą szybko znaleźć pracę oraz uzyskać inne formy wsparcia, ale także znaleźć darmowe miejsca noclegowe na terenie całej Polski. Grafika: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza WorkPort to portal dedykowany imigrantom zarobkowym. Pozwala on użytkownikowi wybrać rodzaj pracy, skontaktować się z pracodawcą, nie wychodząc z domu wykupić ubezpieczenie, kupić bilet i przyjechać do kraju docelowego. Oprócz tego użytkownik jeszcze w drodze może znaleźć zakwaterowanie na podstawie opinii innych użytkowników, założyć konto bankowe, na które będzie wpływać wynagrodzenie, a potem wysłać przelew międzynarodowy do rodziny i bliskich bezpośrednio przez aplikację. Wpłat na cele humanitarne można dokonywać na następujące numery kont: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas: PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004 EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005 USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006 do wpłat walutowych: KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

