Arcymistrz szachowy ze wsparciem Orlenu

PKN Orlen wziął pod swoje sponsorskie skrzydła kolejnego sportowca. W białej koszuli z napisem Orlen będzie startował Jan-Krzysztof Duda. Utalentowany arcymistrz szachowy niedawno odniósł swój największy życiowy sukces. Po pokonaniu mistrza świata Magnusa Carlsena jako pierwszy Polak w historii zatriumfował w Pucharze Świata.

Autor: KDS

• 17 sie 2021 8:07





Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, oraz Jan-Krzysztof Duda (fot. PKN Orlen)

REKLAMA

Jan-Krzysztof Duda gra w szachy od piątego roku życia. Na swoim koncie ma ponad sto wygranych turniejów. W wieku 10 lat został szachowym mistrzem świata, natomiast tuż po 15. urodzinach zdobył tytuł arcymistrza. Niedawno osiągnął swój największy sukces w karierze – zdobył Puchar Świata, pokonując po drodze Magnusa Carlsena, mistrza świata i ikonę tej dyscypliny sportu. Triumf Jana-Krzysztofa Dudy jest największym osiągnięciem polskich szachów od momentu zdobycia przez reprezentację naszego kraju złotego medalu olimpijskiego w 1930 roku. 23-latek został pierwszym Polakiem w historii, który może pochwalić się zwycięstwem w tym prestiżowym turnieju.

Jan-Krzysztof Duda (fot. PKN Orlen)

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Cieszę się, że dołączam do Grupy Sportowej Orlen. Wierzę, że dzięki wsparciu stabilnego sponsora będę mógł konsekwentnie budować swoją karierę, osiągając kolejne sukcesy. Współpraca w ramach jednej grupy z ikonami polskiego sportu, na przykład z Anitą Włodarczyk i Marią Andrejczyk, to dla mnie szansa na zdobywanie kolejnych ważnych doświadczeń, które jeszcze bardziej pomogą mi rozwijać się sportowo - mówi Jan-Krzysztof Duda.

Pierwszy występ Jana-Krzysztofa Dudy w barwach Grupy Sportowej Orlen odbędzie się podczas festiwalu szachowego w Ustroniu. Dzięki zwycięstwu w Pucharze Świata naszego arcymistrza czeka też udział w przyszłorocznym Turnieju Kandydatów, którego triumfator będzie pretendentem w walce o tytuł mistrza świata.

- Mam satysfakcję, że do grona sportowców wspieranych przez PKN Orlen dołącza wybitny szachista, jakim jest Jan-Krzysztof Duda. To utalentowany zawodnik, który ma potencjał do dalszych zwycięstw na międzynarodowych arenach. Jestem pewien, że jego fenomenalna gra będzie inspiracją dla tysięcy młodych ludzi chcących spróbować swoich sił przy szachownicy - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

W ramach Grupy Sportowej PKN Orlen prowadzi 6 programów skierowanych do sportowców reprezentujących rożne dyscypliny - siatkówkę lekkoatletykę czy sporty motorowe. Firma promuje nie tylko sportowców zawodowych ale również amatorskie uprawianie aktywności m.in. poprzez wsparcie finansowe maratonu.

- Jako największa polska firma, czujemy się odpowiedzialni za wspieranie dyscyplin i reprezentacji narodowych, które pozytywnie oddziałują na miliony Polaków, z drugiej mamy świadomość jak potrzebne jest promowanie sportu amatorskiego oraz zdrowego i aktywnego stylu życia - czytamy na stronie paliwowego giganta.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.