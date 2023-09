ArcelorMittal Poland wspiera dąbrowski szpital

- Jesteśmy nie tylko producentem stali. To oczywiście nasza podstawowa działalność, ale jesteśmy również odpowiedzialnymi obywatelami miast, w których działamy. Chcemy aktywnie włączać się w życie społeczności lokalnych, wspierając szereg inicjatyw służących mieszkańcom. Robimy to od wielu lat - od początku naszej obecności w Polsce wydaliśmy na tego typu projekty ponad 24 miliony złotych – podkreśla prezes ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar.

Nowy mammograf pozwoli zbadać rocznie ponad 3000 kobiet. Warto zaznaczyć, że to urządzenie wyposażone w najnowszej generacji detektor cyfrowy pozwala dostosować badanie do budowy anatomicznej piersi kobiety. To skutkuje nie tylko większym bezpieczeństwem badania, ale i zoptymalizowaniem dawki promieniowania.

- Nasz szpital niedawno został zakwalifikowany do grupy Breast Cancer Unit, czyli ośrodków kompleksowo leczących raka piersi. To zobowiązuje nas do szczególnej dbałości o dobrej jakości sprzęt, który pozwala ratować życie kobiet. Niestety koszt takiego nowoczesnego mammografu jest olbrzymim wyzwaniem dla placówek, takich jak nasza, które mają wielkie potrzeby inwestycyjne - zauważa Marzena Kula, dyrektor ZCO. – Wsparcie okazane przez ArcelorMittal Poland jest dla nas bardzo cenne. Cieszymy się, że firma spoza branży medycznej jest świadoma, że tego typu sprzęt jest ogromnie potrzebny. Będzie mógł służyć dużej liczbie pacjentek, w szczególności mieszkanek Dąbrowy Górniczej – dodaje.