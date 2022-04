Amazon otworzył w Polsce centrum pomocy humanitarnej. Drugie w Europie

Amazon uruchomił w Europie drugie centrum pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy. Centrum w Sosnowcu jest drugim takim miejscem w Europie.

• 1 kwi 2022 13:40





W magazynach gromadzone, pakowane i wysyłane są produkty niezbędne uchodźcom (fot. mat. pras.)

Pierwsze centrum pomocy humanitarnej otwarto na Słowacji. Drugie centrum postanowiono otworzyć w Polsce. Jego zadaniem jest dostarczanie niezbędnych artykułów ukraińskim uchodźcom.

Centrum ulokowano w Sosnowcu. W magazynach gromadzone, pakowane i wysyłane są produkty niezbędne uchodźcom. Przy współpracy z organizacjami Save The Children i Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca produkty są przekazywane ukraińskim rodzinom. Jak zaznacza firma, jest to jak dotąd największa akcja humanitarna Amazona.

Centrum pomocy humanitarnej to rozwinięcie działań pomocowych, jakie Amazon prowadzi w Polsce od początku kryzysu w Ukrainie. Do tej pory firma przekazała blisko milion dolarów polskim organizacjom wspierającym uchodźcom na miejscu oraz 5 milionów dolarów na rzecz globalnych organizacji pozarządowych działających w Polsce (UNICEF, UNHCR, Czerwony Krzyż i Save the Children).

Pracownicy - wolontariusze firmy przekazali blisko 18 000 koców, zespoły drukarni we Wrocławiu wydrukowały 1 400 książeczek dla dzieci w języku ukraińskim i we współpracy z Fundacją Gdańską dostarczyły je do domów kultury oraz mieszkań, w których przebywają ukraińscy rodzice i dzieci.





