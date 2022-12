Amazon łączy siły z Polskim Czerwonym Krzyżem

6 tys. paczek trafi do oddziałów okręgowych PCK we wszystkich województwach (fot. mat. pras.)

6 tys. paczek trafi do oddziałów okręgowych PCK we wszystkich województwach (fot. mat. pras.)

- Problem głodu i niedożywienia jest wyzwaniem globalnym, niestety coraz bardziej dotkliwiej odczuwalnym również w Polsce. Amazon czuje potrzebę odpowiedzi na to wyzwanie, dlatego w tym roku jako główny temat świątecznej akcji obraliśmy pomoc żywnościową. Aby mieć pewność, że nasza pomoc będzie skuteczna, współpracujemy z jedną z największych i najbardziej doświadczonych organizacji dobroczynnych w kraju – Polskim Czerwonym Krzyżem – wyjaśnia Barbara Krystosiak, starsza menedżerka Amazon ds. relacji ze społecznościami.

Przeczytaj: Taniec robotów w magazynie Amazona. Widzieliśmy to na własne oczy

W czasie wspólnej kampanii z PCK pracownicy Amazon z wrocławskiego magazynu do końca grudnia zapakują 30 tys. kilogramów produktów żywnościowych. 6 tys. paczek trafi do oddziałów okręgowych PCK we wszystkich województwach. Dzięki temu, ponad 24 tys. osób otrzyma pomoc żywnościową na święta.

Oprócz tego, w sosnowieckiej strefie donacji Amazon, wolontariusze przygotowali 36 tys. paczek z produktami higienicznymi.

- Cieszymy się, że wspólnie z Amazon, dzięki ogromnej pomocy finansowej, rzeczowej, a także zaangażowaniu pracowników, mogliśmy pomóc tak wielu osobom. Pomoc żywnościowa na święta o wartości 900 tys. zł to tylko część inicjatyw, które udało nam się przeprowadzić wspólnie z Amazonem – nie zapominamy o wyprawkach szkolnych czy akcji pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy - mówi Anna Modzelewska z Dolnośląskiego Okręgowego Oddziału PCK.

Zobacz: Firmy mogą zyskać nową, mocną kartę w rekrutacji. Muszą tylko zechcieć z niej skorzystać

Amazon wspiera również lokalne organizacje pozarządowe poprzez program Amazon Pomagamy. W czasie świątecznej kampanii, oprócz pomocy finansowej dla III sektora, która wyniosła ponad 620 tys. zł, firma przekazała lokalnym organizacjom pozarządowym dotacje produktowe.

Firma przekazała również nowy sprzęt i książki do wszystkich Kindlotek – multimedialnych przestrzeni w szkołach, bibliotekach i centrach kultury promujących czytelnictwo oraz zdobywanie cyfrowych umiejętności.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl