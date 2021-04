Aktywność fizyczna ważna jak nigdy dotąd. Budimex zaprasza do sportowej rywalizacji

Najczęściej wymienianym przez Polaków powodem prowadzenia biernego trybu życia jest brak motywacji, który w ostatnim czasie dodatkowo pogłębia pandemia COVID-19. Dlatego Budimex postanowił zaaktywizować swoich pracowników, zapraszając ich do sportowej rywalizacji w ramach „Budimagedonu".

Igrzyska olimpijskie są doskonałym przykładem na to, że chęć mierzenia się z innymi towarzyszy ludziom od wieków i stanowi niezwykle silną motywację do uprawiania sportu. Postanowił ją również wykorzystać Budimex, który w dniach od 7 kwietnia do 12 maja organizuje „Budimagedon".

W jego ramach pracownicy będą rywalizować w trzech dyscyplinach, w których kluczowa będzie osiągnięta liczba kilometrów, a więc bieg, jazda i marsz. Natomiast w czwartej kategorii, obejmującej m.in. jazdę na rolkach, jazdę lub bieg na nartach, taniec i pływanie o zwycięstwie zadecyduje liczba spalonych w trakcie treningu kalorii.

Dodatkowym elementem „Budimagedonu" są wyzwania i przeszkody, jakim będą musieli stawić czoła jego uczestnicy, a które mają ich dodatkowo zachęcać do aktywności, np. jednym z zadań będzie wskazanie piosenek, towarzyszącym im podczas uprawiania sportu wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Pracownicy w trakcie trwania projektu będą mogli zapoznać się w intranecie z poradami dotyczącymi zdrowego tryby życia, opiniami na temat różnego rodzaju diet, a także dowiedzieć się, w jaki sposób na efektywność treningu wpływa właściwy dobór muzyki.

- Wspólne uprawianie sportu, wzajemne motywowanie się do tego rodzaju aktywności, rywalizacja w duchu fair play to czynniki, które silnie integrują. Dlatego w Budimeksie często zapraszamy naszych pracowników do udziału w przedsięwzięciach związanych z aktywnością fizyczną. Jest to także jeden z kierunków naszych działań w dobie pandemii COVID-19. Zatrudnieni w naszej spółce, co prawda, nie mają możliwości odbywania razem treningów, ale „Budimagedon" pozwala im na wspólne przeżywanie emocji i poczucie bycia wspólnotą, realizującą jeden cel - zwycięstwo w sportowej rywalizacji - podkreśla Cezary Mączka, członek zarządu Budimeksu, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi.

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko

Jak wynika z badania MultiSport Index Pandemia z kwietnia 2020 r., podczas wiosennego lockdownu 43 proc. Polaków ograniczyło aktywność fizyczną - głównie z powodu zamknięcia obiektów sportowych. To z kolei w opinii samych badanych negatywnie odbiło się na ich zdrowiu (65 proc.) i samopoczuciu (74 proc.).

- Uprawianie sportu, nawet na poziomie umiarkowanym, działa zarówno profilaktycznie w kwestii zdrowia psychicznego, jak i redukuje już występujące objawy związane ze stresem. Potwierdza to także badanie przeprowadzone w wakacje wśród użytkowników Programu MultiSport. Wynika z niego, że aż 92 proc. osób, które po okresie pierwszego lockdownu wróciły do aktywności fizycznej, odczuło z tego powodu poprawę samopoczucia - tłumaczy Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems.

Tymczasem aktywność fizyczna, według dr. Łukasza Małka, kardiologa sportowego, może zmniejszać ryzyko wielochorobowości, a w przypadku zmagania się z chorobami współistniejącymi znacznie łagodzić ich skutki.

- Badania epidemiologiczne w populacji ogólnej udowodniły, że regularna aktywność fizyczna o charakterze umiarkowanym do dużego prowadzi do zmniejszenia ryzyka występowania chorób, będących czynnikami ryzyka niepomyślnego przebiegu COVID-19, takich jak choroby serca, choroby nowotworowe czy niewydolność nerek, o średnio 20-30 proc. w odniesieniu do każdej pojedynczej jednostki chorobowej - mówi dr Łukasz Małek. - Jeszcze większego stopnia poprawę rokowania obserwowano u aktywnych fizycznie osób z już rozwiniętymi chorobami, jak choroba wieńcowa czy niewydolność serca. Wymienionych korzyści można się spodziewać, utrzymując co najmniej 150 minut tygodniowo aktywności fizycznej rozłożonej na 4-5 dni w tygodniu, po minimum 30 minut - dodaje.