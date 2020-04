Aflofarm rusza z kolejną akcją. Tym razem wsparcie trafi do lekarzy

W szpitalach w całej Polsce ciągle brakuje środków do ochrony osobistej. Z danych GIS wynika, że co szósta osoba zakażona koronawirusem w Polsce była członkiem personelu medycznego - stanowili 15,6 proc. wszystkich zakażeń. Na skutek braku odpowiednich zabezpieczeń przed zakażeniem coraz częściej zdarza się, że w szpitalach brakuje personelu.

W celu wsparcia służb medycznych w szpitalach, Aflofarm wysyła po 100 przyłbic do wszystkich szpitali jednoimiennych - 21 placówek w całej Polsce.

To nie pierwsze wsparcie Aflofarmu podczas pandemii - do tej pory firma przekazała paczki z niezbędnymi środkami ochrony osobistej aż do 6 tys. aptek w Polsce, były to min. przyłbice ochronne, żele antybakteryjne oraz plakaty edukacyjne dla pacjentów. Ponadto firma wsparła także Pabianickie Centrum Medyczne poprzez zakup respiratora.

- Robimy co w naszej mocy, by wspomóc służby medyczne w walce z koronawirusem. To wyraz naszej troski o bezpieczeństwo tych, którzy ratują nasze życie i zdrowie. Wszyscy stanęliśmy przed bardzo trudnym zadaniem, dlatego musimy się wzajemnie wspierać - komentuje Jacek Furman prezes Aflofarm Farmacja Polska.