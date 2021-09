3M z nagrodą za działania społeczne

Firma 3M otrzymała specjalną Nagrodę Prezydenta Wrocławia – Biznes Odpowiedzialny Społecznie. 3M doceniono za działania na rzecz społeczności lokalnej w okresie pandemii COVID-19, a także za dbałość o komfort pracy i życia pracowników firmy.

Firma 3M otrzymała specjalną Nagrodę Prezydenta Wrocławia – Biznes Odpowiedzialny Społecznie (fot. mat.pras.)

Jak podkreślił prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, 3M jest jednym z przedsiębiorstw, które „oprócz istotnej dla biznesu kategorii zysku kierują się czymś więcej – społeczną odpowiedzialnością na co dzień”.

- Docenienie naszej postawy, szczególnie w trudnym okresie, jakim był i jest czas pandemii, to dla nas cenne wyróżnienie. Ta nagroda jest dla wszystkich naszych pracowników, którzy razem wspierają lokalne społeczności, który biorą udział w wielu projektach CSR, w tym – inicjatywach związanych z rozwojem Wrocławia. To jest kolejny krok do tego, abyśmy starali się jeszcze bardziej – powiedział Radosław Kaskiewicz, prezes i dyrektor zarządzający 3M East Europe Region.

3M działa we Wrocławiu od 20 lat. Poza działalnością biznesową 3M od lat angażuje się w działania na rzecz swojego otoczenia. W 2021 r., we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia oraz ARAW w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, uruchomiło nowoczesną pracownię do nauki zasad funkcjonowania Przemysłu 4.0. Podczas pandemii firma zasponsorowała sprzęt komputerowy przydatny do nauki zdalnej.

W najgorętszych miesiącach pandemii firma konsekwentnie dbała o zdrowie swoich 4200 pracowników. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji na terenie firmy, wprowadzonych zostało wiele nowoczesnych rozwiązań, które zmniejszały ryzyko zakażenia.

